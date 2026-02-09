মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের দামামা! ৩৭ বছরের প্রথা ভাঙলেন খামেনি, ইরানে হামলা কী আসন্ন?
ইরানে বার্ষিক এই সভা ১৯৭৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিশেষ বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করা হয়। সেই সময় ইরানের বিমান বাহিনীর একদল কর্মকর্তা রুহুল্লাহ খোমেনির প্রতি আনুগত্যের স্বীকার করেছিলেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চললেও ইরানের উপর হামলার আশঙ্কা কাটছে না কিছুতেই। এই আবহেই ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির এক পদক্ষেপ যুদ্ধের আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বিগত ৩৭ বছরের নজির ভেঙে এই প্রথম গত রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) তিনি ইরানের বিমান বাহিনীর কমান্ডারদের সঙ্গে বার্ষিক সভায় অংশ নেননি। আর এতে বেড়েছে ইরানে মার্কিন হামলার আশঙ্কা।
ইরান ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদন অনুসারে, খামেনির পরিবর্তে ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল সাইয়্যেদ আব্দুর রহিম মুসাভি দেশটির বিমান বাহিনীর কমান্ডারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। ইরানে বার্ষিক এই সভা ১৯৭৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি বিশেষ বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজন করা হয়। সেই সময় ইরানের বিমান বাহিনীর একদল কর্মকর্তা রুহুল্লাহ খোমেনির প্রতি আনুগত্যের স্বীকার করেছিলেন। রুহুল্লাহ খোমেনি ছিলেন ইসলামি বিপ্লবের নেতা এবং ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতি বছর একই দিনে দেশটির বিমান বাহিনীর সদস্য, কমান্ডাররা ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৮৯ সালে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর ঐতিহ্যবাহী এই দিবসে হাজির হতেন খামেনি। এমনকী করোনা মহামারীর সময়েও খামেনি এই দিনটি পালন করেছিলেন। তবে এবার খামেনি হাজির না হওয়ায় নানা জল্পনা শুরু হয়েছে। ইরানে সম্ভাব্য মার্কিন হামলার কারণেই কী অনুষ্ঠানে হাজির হননি খামেনি-এমনই প্রশ্ন উঠছে।
ইরান-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা
এই মুহূর্তে ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার হুমকি দিয়েছেন যে তিনি ইরানে ব্যাপক হামলা চালাবেন। এছাড়া ইজরায়েলও জানিয়েছে, ইরানে হামলা ও সরকার পতনে ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। অন্যদিকে, তেহরানও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানে হামলা চালায়, তবে তা আঞ্চলিক সংঘাতে রূপ নেবে। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদক্ষেপের সমালোচনা করে খামেনি বলেন, ট্রাম্প নিয়মিত যুদ্ধজাহাজের ভয় দেখাচ্ছেন। এসব দেখে ইরানি জাতি ভীত হবে না, এসব হুমকিতে ইরানের জনগণ বিচলিত হওয়ার পাত্র নয়। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা কোনও যুদ্ধ শুরু করতে চাই না এবং কোন দেশে আক্রমণের ইচ্ছাও আমাদের নেই। তবে যদি কেউ ইরানি জাতির উপর হামলা চালায় কিংবা হয়রানি করার চেষ্টা করে, তবে তাদের উপর পাল্টা কঠোর আঘাত হানা হবে।’ এর মধ্যেই বহু বছর পর ইরান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওমানে আলোচনা শুরু করেছে। শুক্রবার ওমানের রাজধানী মাস্কাটে পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সঙ্গে পরোক্ষ বৈঠক করেন ইরানের বিদেশমনন্ত্রী আব্বাস আরাগচি।
এর দুদিন পর রবিবার তিনি বলেন, মার্কিন চাপের কাছে নত হতে রাজি নয় ইরান। ওয়াশিংটনের সামরিক হুমকি এবং নতুন নিষেধাজ্ঞার মুখেও ইরান তার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচি বন্ধ করবে না বলে সাফ জানিয়েছে তিনি। আব্বাস আরাগচি ইরানের কাছাকাছি অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি এবং সমুদ্রে বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কনের উপস্থিতিকে 'অকার্যকর চাপের কৌশল' হিসেবে অভিহিত করেছেন। আরাগচি বলেন, 'এই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি তে আমরা মোটেই ভীত নই।' পশ্চিমী সরকার এবং ইজরায়েলের দীর্ঘদিনের অভিযোগ যে, ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে। যদিও তেহরান বারবার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দাবি করেছে যে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যেই করা। এদিকে, সপ্তাহান্তে মার্কিন কর্মকর্তারা এই অঞ্চলে মোতায়েন করা বিমানবাহী রণতরী পরিদর্শন করার পর উত্তেজনা তুঙ্গে ছিল। প্রধান আলোচক স্টিভ উইটকফ এবং জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা জ্যারেড কুশনার জাহাজটি পরিদর্শন করেন, যা ওয়াশিংটনের সামরিক উপস্থিতিকে তুলে ধরে। এর পরপরই ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন, যেখানে ইরানের সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া দেশগুলোর উপর নতুন শুল্ক আরোপের আহ্বান জানানো হয়। ওয়াশিংটন ইরানের তেল রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত শিপিং সংস্থা এবং জাহাজগুলোর উপরও অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।