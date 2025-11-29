Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'রুমে মিটিং না করে রাস্তায় বের হন', সরকারকে দিল্লির দূষণ কমানোর উপায় বললেন কিরণ বেদী

    প্রাক্তন পুলিশ অফিসার কিরণ বেদী দিল্লির বাতাসের গুণমানের অবনতিকে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। দিল্লি এবং এনসিআরের কর্তৃপক্ষকে দূষণ মোকাবিলায় একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে কিরণ বেদী বলেন, মূল সমন্বয়কারীদের স্পষ্ট উপস্থিতি থাকা এখন সময়ের দাবি।

    Published on: Nov 29, 2025 10:58 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    প্রাক্তন পুলিশ অফিসার কিরণ বেদী দিল্লির বাতাসের গুণমানের অবনতিকে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর এক্স প্রোফাইলে বেশ কয়েকটি পোস্টে বেদী বলেছিলেন যে এনসিআরের বায়ু দূষণ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে যদি প্রতিটি সংস্থা নেতৃত্ব, স্বচ্ছতা, ধারাবাহিকতা এবং সমন্বয়ের সাথে তার ভূমিকা পালন করে। দিল্লির দূষণ সংকট মোকাবিলায় সমালোচনা করলেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার কিরণ বেদী। তিনি সরকারি কর্মকর্তাদের কক্ষে মিটিং না করে ধোঁয়াটে রাস্তায় বের হওয়ার আহ্বান জানান। কিরণ বেদী রাজধানীতে বায়ুর মানের অবনতিকে 'জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা' বলে বর্ণনা করেছেন।

    নয়ডায় দূষণের ভয়াবহ রূপ। (ছবি সৌজন্যে সুনীল ঘোষ/হিন্দুস্তান টাইমস)
    নয়ডায় দূষণের ভয়াবহ রূপ। (ছবি সৌজন্যে সুনীল ঘোষ/হিন্দুস্তান টাইমস)

    বেদী বলেছেন যে প্রশাসনকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এটি ধুলোয় দাঁড়িয়ে থাকা উচিত, একই বাতাসে শ্বাস নেওয়া উচিত এবং প্রস্তুতির সঙ্গে কাজ করা উচিত। তাঁর এক্স প্রোফাইলে বেশ কয়েকটি পোস্টে বেদী বলেছিলেন যে এনসিআরের বায়ু দূষণ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে, যদি প্রতিটি সংস্থা নেতৃত্ব, স্বচ্ছতা, ধারাবাহিকতা এবং সমন্বয়ের সাথে তার ভূমিকা পালন করে। কিরণ বেদী ভারতের বিমান সংকটের পিছনে পদ্ধতিগত ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন।

    তিনি লিখেছেন, দেশের বায়ুদূষণ সংকট বর্তমানের কোনো দুর্ঘটনা নয়। দশকের পর দশক ধরে প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রকৃত সমন্বয়ের অভাবের পরিণাম এই পরিণাম। তিনি আরও বলেন, এখন আমাদের প্রয়োজন সহযোগিতামূলক প্রশাসন। দোষারোপ না করে সৎ ইচ্ছা নিয়ে সমাধান বের করতে হবে। তিনি বারবার অফিসে বসে সিদ্ধান্ত না নিয়ে মাঠে উপস্থিতির ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে সর্বোত্তম সংবেদনশীলতা হ'ল প্রতিদিন, খোলা আকাশের নীচে, মাঠে এসে বাতাসে শ্বাস নেওয়া। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল পরিষ্কার ঘরের বাইরে বেরিয়ে প্রতিদিন রাস্তায় হেঁটে যাওয়া। প্রতিটি হাঁটা আপনাকে দ্রুত কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে।

    দিল্লি এবং এনসিআরের কর্তৃপক্ষকে দূষণ মোকাবিলায় একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে কিরণ বেদী বলেন, মূল সমন্বয়কারীদের স্পষ্ট উপস্থিতি থাকা এখন সময়ের দাবি। যে নেতারা সম্মেলনের টেবিল থেকে বেরিয়ে আসেন এবং খোলামেলায় পা রাখেন। তিনি আঞ্চলিক টাউন হল, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্র পরিদর্শন এবং প্রশাসকদের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন, যাঁরা তৃণমূল স্তরে পরিস্থিতি দেখেন, অনুভব করেন এবং উন্নতি করেন। এই বিষয়ে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের সাম্প্রতিক মন্তব্যের কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেছিলেন যে বিচার বিভাগীয় ফোরাম কোন জাদুকাঠি ব্যবহার করতে পারে? আমাকে বলুন, আমরা কী নির্দেশনা দিতে পারি?

    কিরণ বেদীর পরিকল্পনা হল পরিবেশ ও বন মন্ত্রক দ্বারা জাতীয় মান এবং জ্বালানী বিধি প্রয়োগ করা। কেন্দ্রীয় গুণমান ব্যবস্থাপনা মন্ত্রককে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে অভিন্ন নির্দেশাবলী নিশ্চিত করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলিকে একত্রিত করেছে। রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রী বা মুখ্যসচিব বা পুলিশের ডিজিদের এই আইন কার্যকর করতে বলা যেতে পারে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দৈনিক আঞ্চলিক বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত।

    (এটি এআই-জেনারেটেড প্রতিবেদন)

    News/News/'রুমে মিটিং না করে রাস্তায় বের হন', সরকারকে দিল্লির দূষণ কমানোর উপায় বললেন কিরণ বেদী
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes