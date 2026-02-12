স্পিকারের কক্ষে ঢুকে হুমকি! ভিডিও শেয়ার করে কংগ্রেস MP-দের তোপ রিজিজুর

স্পিকারের কক্ষে ঢুকে হুমকি! ভিডিও শেয়ার করে কংগ্রেস MP-দের তোপ রিজিজুর
মঙ্গলবারও সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে কিরেন রিজিজু লেখেন, 'কংগ্রেস দল তাদের সাংসদদের চরম অপমানজনক আচরণের জন্য গর্ববোধ করছে!'
বাজেট অধিবেশন ঘিরে লোকসভায় শাসক ও বিরোধীদের সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বৃহস্পতিবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি আট সেকেন্ডের ভিডিও পোস্ট করে দাবি করেন, সেটি নাকি এক কংগ্রেস সাংসদের তোলা 'অবৈধ ভিডিও।' তাঁর অভিযোগ, ২০–২৫ জন কংগ্রেস সাংসদ লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কক্ষে ঢুকে তাঁকে মৌখিকভাবে আক্রমণ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও হুমকি দেন।
এদিন এক্স পোস্টে রিজিজু লেখেন, বিজেপি আলোচনা ও বিতর্কে বিশ্বাসী, কিন্তু সাংসদদের শারীরিক বা অন্য কোনও ধরনের হুমকি দেওয়াকে সমর্থন করে না। এর আগের দিনও তিনি অভিযোগ করেছিলেন, স্পিকারের কক্ষে ঢুকে কংগ্রেস সদস্যরা তাঁকে অপমান করেছেন। এমনকী স্পিকার 'গভীরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত' হয়েছেন বলেও দাবি করেন রিজিজু এবং জানান তিনি ব্যক্তিগতভাবে ওম বিড়লার সঙ্গে কথা বলেছেন। ঘটনার সূত্রপাত লোকসভায় বক্তব্য রাখার অনুমতি ঘিরে বিতর্ক থেকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, স্পিকার রুলিং দেওয়ার পরও তা মানা হয়নি। তিনি অভিযোগ করেন, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী নাকি বলেছেন, বক্তব্য রাখতে তাঁর কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গে রিজিজু স্পষ্ট করেন, স্পিকারের অনুমতি ছাড়া সংসদে কেউ কথা বলতে পারেন না - এমনকী প্রধানমন্ত্রীও নন।
মঙ্গলবারও সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে রিজিজু লেখেন, 'কংগ্রেস দল তাদের সাংসদদের চরম অপমানজনক আচরণের জন্য গর্ববোধ করছে!! আমরা যদি বিজেপির সমস্ত সাংসদকে না থামাতাম এবং মহিলা সাংসদদের কংগ্রেস সাংসদদের মুখোমুখি হতে দিতাম, তবে পরিস্থিতি অত্যন্ত কুৎসিত আকার ধারণ করত। সংসদের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষায় আমরা অত্যন্ত সচেষ্ট।' সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় রিজিজু বলেন, 'বিজেপির সাংসদরা, বিশেষ করে মহিলা সাংসদরা, কংগ্রেস সাংসদদের আচরণের বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকারের কাছে কড়া অভিযোগ জানিয়েছেন। কংগ্রেস সাংসদরা ট্রেজারি বেঞ্চের দিকে চলে আসেন। তাঁরা প্রধানমন্ত্রী যেখানে বসেন, সেই বেঞ্চ পার হয়ে আরও এগিয়ে যান এবং প্রায় পুরো এলাকা অবরোধ করে ফেলেন।'
উল্লেখ্য, রাহুল গান্ধী সম্প্রতি প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এম এম নারাভানের অপ্রকাশিত বইয়ের উল্লেখ করে ২০২০ সালে চিন সীমান্ত ইস্যুতে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও কেন্দ্র সেই দাবি খণ্ডন করেছে। সব মিলিয়ে, বাজেট অধিবেশন যত এগোচ্ছে, ততই তীব্র হচ্ছে সরকার ও বিরোধীর সংঘাত।