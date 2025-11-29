IND vs SA 1st ODI: ‘মাহিভাই…’, ধোনিকে নিয়ে জল্পনা উস্কে দিলেন গম্ভীরের অধিনায়ক রাহুল! কী হতে চলেছে?

IND vs SA 1st ODI: ‘মাহিভাই…’, ধোনিকে নিয়ে জল্পনা উস্কে দিলেন গম্ভীরের অধিনায়ক রাহুল! কী হতে চলেছে?
ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ রবিবার রাঁচিতে অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ম্যাচের জন্য দুই দলই জোরালো প্রস্তুতি নিয়েছে। একই সঙ্গে ওয়ানডে সিরিজের আগে প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির বাড়িতে দেখা করেন ভারতীয় দলের কয়েকজন ক্রিকেটার। মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে গাড়িতে ওঠার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। একইসঙ্গে সিরিজ শুরুর আগে গৌতম গম্ভীরের নয়া অধিনায়ক কেএল রাহুল জানিয়েছেন, ধোনি যদি ম্যাচ দেখতে আসেন, তাহলে টিম ইন্ডিয়া তার জন্য জিততে খুব উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, 'রাঁচিতে খেলা সবসময়ই বিশেষ ছিল, কারণ শহরটি ক্রিকেটে ভরপুর। তিনি বলেন, 'এটা মহেন্দ্র সিং ধোনির শহর। ক্রিকেট এখানে প্রত্যেকের শিরায় আসে। মাহি ভাই যদি স্টেডিয়ামে ম্যাচ দেখতে আসেন, তাহলে সেই মুহূর্তটি আমাদের জন্য বিশেষ হবে। এখানে দর্শকদের সমর্থন সবসময়ই অসাধারণ।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রাহুল টিম কম্বিনেশন, উইকেটকিপিং অপশন এবং স্পিনারদের বিরুদ্ধে দলের চ্যালেঞ্জ নিয়েও খোলামেলা কথা বলেছেন। ঋষভ পন্তের ভূমিকা নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রাহুল বলেন, ম্যাচের দিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রাহুল বলেন, 'পন্তও দলে আছেন। সে দারুণ ফর্মে আছে। ও উইকেট কিপিং করবে নাকি শুধু ব্যাটিংয়ে মনোনিবেশ করবে, তা আগামিকাল ঠিক হবে। টিম ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি বিবেচনা করছে। সাম্প্রতিক সময়ে স্পিনারদের বিরুদ্ধে দুর্বল দেখাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। রাহুল আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে দল এই চ্যালেঞ্জটি খুব ভালোভাবে বোঝে এবং এর উন্নতির জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করছে।
তিনি বলেন, 'পুরনো ও অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যানদের কাছ থেকে আমরা প্রতিনিয়ত শিখছি কীভাবে স্পিন আরও ভালো খেলতে হয়। আগামীতে আমরা এই বিভাগে আরও শক্তিশালী হবো। প্রতিটি সেশনে আমরা স্পিনারদের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে অনুশীলন করছি। রাহুল বোলিং এবং ব্যাটিং কৌশল সম্পর্কে খুব বেশি কিছু প্রকাশ করেননি, তবে বলেছেন যে দল পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের পরিকল্পনা করেছে। তিনি বলেন, শুরুতে এই উইকেটে ব্যাটিং করা কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, তবে মাঝের ওভারে রান করার সুযোগ অবশ্যই থাকবে।
