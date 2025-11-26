Edit Profile
    প্রো পাওয়ারলিফটিংয়ের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নামছেন কলকাতার মেয়ে, সামনে বড় লক্ষ্য

    Published on: Nov 26, 2025 2:45 PM IST
    By Ayan Das
    ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের প্রো পাওয়ারলিফটিং বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছেন কলকাতার পাওয়ারলিফটিং অদিতি নন্দী। আগামিকাল থেকে থাইল্যান্ডের পাটায়ায় সেই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। আগামী ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে সেই প্রতিযোগিতা। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আদিতি তিনটি প্রধান বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন - স্কোয়াটস (Squats), ডেডলিফ্টস (Deadlifts), এবং বেঞ্চ প্রেস (Bench Press)। বিশ্বমঞ্চে নিজের জাত চিনিয়ে ভারতের আনতে বদ্ধপরিকর।

    ইউনাইটেড ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যান্ড ফিটনেস ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে নামছেন অদিতি নন্দী।

    প্রতিযোগিতায় নামার আগে অদিতি বলেন, ‘এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করা আমার কাছে স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। আমি আশা করি আমার এই পথচলা আরও বেশি নারীকে নির্ভয়ে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে শক্তি-ভিত্তিক খেলাধুলাগুলি বেছে নিতে অনুপ্রাণিত করবে।’

    বিশেষজ্ঞদের মতে, অদিতির এই যাত্রা শৃঙ্খলা এবং খেলাধুলার প্রতি এক অদম্য আবেগের এক অসাধারণ উদাহরণ। ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ-শাসিত এই ক্ষেত্রটিতে তিনি ক্রমশ উপরে উঠে এসেছেন, ধারাবাহিকভাবে বাধা এবং গতানুগতিক ধারণাগুলি ভেঙে দিয়েছেন—প্রমাণ করেছেন যে শক্তি, সাহস এবং শ্রেষ্ঠত্ব কোনো লিঙ্গ জানে না।

