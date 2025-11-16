Lalu Prasad Yadav's Daughter Rohini Acharya: চপ্পল দিয়ে মারা হয় রোহিণীকে, পারিবারিক ঝামেলার মাঝে বিস্ফোরক লালুর মেয়ে

Lalu Prasad Yadav's Daughter Rohini Acharya: চপ্পল দিয়ে মারা হয় রোহিণীকে, পারিবারিক ঝামেলার মাঝে বিস্ফোরক লালুর মেয়ে
রোহিণী বলেন, যাঁরা দল চালাচ্ছেন, তাঁরা পরাজয়ের দায় নিতে রাজি নন। দলের পরাজয়ের কারণ নিয়ে সবাই প্রশ্ন তুলছেন, কিন্তু তিনি সঞ্জয় যাদব ও রমিজের নাম উল্লেখ করলে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। এমনকী তাঁকে চপ্পল দিয়ে মারা হয় বলেও দাবি করেন লালু তনয়া।
রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের মেয়ে রোহিণী আচার্য দাবি করেছেন, নির্বাচনে আরজেডির পরাজয়ের কারণ হিসেবে সঞ্জয় যাদব ও রমিজের নাম উল্লেখ করায় পটনায় রাবড়ি দেবীর বাসভবনে তাঁকে গালিগালাজ করা হয়েছিল। রোহিণী জানান, তাঁকে পরিবার থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। লালুকে কিডনি দান করে লাইমলাইটে আসা রোহিণী
পরে বিমানবন্দরে ক্ষুব্ধ রোহিণী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, এটা পরিষ্কার যে তেজস্বী যাদব বা সঞ্জয় যাদব কেউই দলের পরাজয়ের দায় নিতে প্রস্তুত নন। রোহিণী আচার্য, তেজপ্রতাপ যাদব এবং অন্যান্যদের খলনায়ক বলে পরাজয় এড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। রোহিণী আচার্য বলেন, 'আমার কোনও পরিবার নেই। আপনি সঞ্জয়, রমিজ, তেজস্বী যাদবকে জিজ্ঞাসা করুন। আমার কোনও পরিবার নেই। তারাই আমাকে পরিবার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কারণ তাদের দায়িত্ব নিতে হবে না। আপনি যদি চাণক্য হয়ে যান তবে আপনি চাণক্যকে প্রশ্ন করবেন না। কর্মীরা যখন চাণক্যকে প্রশ্ন তুলছেন, তখন গোটা দেশ ও বিশ্ব প্রশ্ন তুলছে দলের এমন অবস্থা কেন? সঞ্জয়, রমিজের নাম বললেই তোমাকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হবে, বদনাম করা হবে, গালিগালাজ করা হবে, চপ্পল দিয়ে মারধর করা হবে।'
কিন্তু কে এই সঞ্জয় যাদব ও রামিজ? সঞ্জয় যাদব আদতে আরজেডির রাজ্যসভার সাংসদ এবং আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী তেজস্বী যাদবের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগীদের একজন বলে পরিচিত। পিটিআই সংবাদ সংস্থা খবর অনুযায়ী, রামিজ হলেন তেজস্বীর পুরনো বন্ধু। তিনি আবার প্রতিবেশী রাজ্য উত্তরপ্রদেশের একটি রাজনৈতিক পরিবারের সদস্যও বটে। রোহিণী এই দুজনের জন্যই রাজনীতি ছাড়লেন বলে জানিয়েছেন।
