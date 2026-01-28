Edit Profile
    Lashkar-Hamas Nexus in Pakistan: কাতারে বৈঠক হয়েছিল হামাস-লস্কর নেতাদের, ১৫ বার পাকিস্তানে হামাস কমান্ডার

    Published on: Jan 28, 2026 7:46 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন অঞ্চলের ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ছে। সাম্প্রতিককালে হামাস এবং লস্করের দহরমমহরমে সেই বিষয়টি সামনে এসেছে। ২০২৫ সালে পহেলগাঁও হামলার আগেও হামাস নেতাদের লস্করের অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছিল। আবার কয়েক সপ্তাহ আগেও সেই একই দৃশ্য দেখা গিয়েছিল পাকিস্তানে। এই সবের মাঝে এবার হামাসের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগের কথা জনসমক্ষে স্বীকার করল লস্কর। দুই নিষিদ্ধ জঙ্গিগোষ্ঠীর এই গভীর সম্পর্ক পশ্চিম এশিয়া থেকে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশের পরিস্থিতি অশান্ত করে তুলতে পারে।

    ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে হামা সনেতা জহির প্রায় ১৫ বার পাকিস্তানে গিয়েছে।
    পাকিস্তান মারকাজি মুসলিম লিগের কমান্ডার ফয়সল নদিমের একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। সেই ভিডিয়োতে ফয়সলকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ২০২৪ সালেই কাতারের দোহাতে হামাসের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক হয়েছিল তার। উল্লেখ্য, এই মারকাজি মুসলিম লিগ হল লস্করের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজনীতির নামে এই সংগঠনের মাধ্যমেও সন্ত্রাস ছড়ানোই লস্করের মূল উদ্দেশ্য। আর ফয়সল নদিম নিজে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের জঙ্গি নেতা।

    উল্লেখিত ভিডিয়োতে ফয়সল নদিম জানায়, ২০২৪ সালের দোহায় সেই বৈঠকে তার সঙ্গে ছিল সাইফুল্লা কসুরি। এই সাইফুল্লাই পহেলগাঁও হামলার মাস্টারমাইন্ড। এদিকে পহেলগাঁও হামলার সঙ্গে ৭ অক্টোবরে ইজরায়েলের ওপর হামাসের হামলার অনেকটা মিল রয়েছে। এদিকে ফয়সল জানায়, দোহায় তারা হামাসের খালেদ মশালের সঙ্গে দেখা করেছিল। এর আগে ২০২৬ সালের শুরুতেই হামাস কমান্ডার নজি জাহির এবং লস্কর কমান্ডার রশিদ আলি সান্ধুর বৈঠক হয়েছিল পাকিস্তানের গুজরনওয়ালায়। সেই বৈঠক হয়েছিল পিএমএমএল-এর এক অনুষ্ঠানের সময়। সেই অনুষ্ঠানে হামাস কমান্ডার জহির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এই জহির প্রায় ১৫ বার পাকিস্তানে গিয়েছে।

    উল্লেখ্য, লস্কর এবং হামাস দুই জঙ্গি সংগঠনকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছে আমেরিকা। এদিকে আমেরিকার নবগঠিত বোর্ড অফ পিসে রয়েছে পাকিস্তান। এই বোর্ড অফ পিস আবার প্যালেস্তাইনের গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্বে থাকবে। তবে যেখানে পাকিস্তানি জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে হামাসের এই দহরমমহরম, সেখানে ইজরায়েল এমনিতেই পাকিস্তানের ওপর ভরসা করছে না। গাজায় পাকিস্তানি বাহিনী মোতায়েন হোক, তা ইজরায়েল চাইছে না। লস্করের মতো জঙ্গি সংগঠনকে যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সরাসরি মদত দেয়, তা অজানা নেই ইজরায়েলেরও। তবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে আমেরিকা সেই জঙ্গি মানসিকতার পাকিস্তানকেই কাছে টানার চেষ্টা করছে।

