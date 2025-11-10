LeT Terror Attack Plan: ‘পাকিস্তানের পাশে আমেরিকা…’ বাংলাদেশ থেকে ভারতে হামলার প্ল্যান LeT চিফ হাফিজ সাইদের
LeT Terror Attack Plan On India: বাংলাদেশকে আঁতুড়ঘর বানিয়ে এবার ভারতে নাশকতার পরিকল্পনা করছে লস্কর-ই-তৈবা। সম্প্রতি লস্কর-ই-তৈবার এক কমান্ডারের ভাইরাল ক্লিপে শোনা গেল সেই কথা। সঙ্গে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও বিষ্ফোরক দাবি।
চুপচাপ বসে নেই লস্কর-ই-তৈবা। এবার ‘পূর্ব পাকিস্তান’ অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিকল্পনা করছে জঙ্গি গোষ্ঠীটির প্রধান হাফিজ সইদ। গত মাসের শেষ দিন অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর পাকিস্তানের খাইরপুর তামেওয়ালিতে একটি সমাবেশ আয়োজিত হয়। সেখানেই সাইফুল্লাহ সাইফ এই দাবি করেন। অনুষ্ঠানের একটি ভিডিয়ো রেকর্ডিং সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। ভাইরাল ওই ক্লিপে সাইফকে বলতে শোনা যায়, বাংলাদেশ থেকে ভারতে একটি নতুন আক্রমণের পরিকল্পনা করছে লস্কর-ই-তৈবা। প্রসঙ্গত, জঙ্গি গোষ্ঠীর প্রধান হাফিজের কথা উল্লেখ করেই তিনি বলেন সেই কথা। তাঁর বক্তব্য, ‘হাফিজ সাইদ অলস বসে নেই; তিনি বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ভারতে আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।’
ভারতের অপারেশনের জবাব দেওয়ার চেষ্টা
পাশাপাশি ওই ভাইরাল ভিডিয়োতে সাইফকে এও বলতে শোনা যায়, সন্ত্রাসবাদীরা তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা ‘পূর্ব পাকিস্তান’ অর্থাৎ বাংলাদেশে আগে থেকেই সক্রিয় ছিল। এবার আরও সক্রিয় হতে চলেছে তাঁরা। ভারতকে পাল্টা জবাব (অপারেশন সিঁদুরের) দিতে তারা প্রস্তুত হচ্ছে।
গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দাবি অনুযায়ী, এটি লস্কর-ই-তৈবার কার্যকলাপে বড় পরিবর্তন। পাশাপাশি এই পরিবর্তন বিপজ্জনক ইঙ্গিত বহন করছে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এর বড় কারণ বাংলাদেশ এই মুহূর্তে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠছে।
‘আমেরিকাও হাত মিলিয়েছে’
প্রসঙ্গত, এই দিনের ভিডিয়োতে সাইফের সামনে থাকা জনগণের মধ্যে শিশুদেরও দেখা গিয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে তাদের ‘জিহাদে’ উস্কে দেওয়ার চেষ্টাও ছিল সেই বক্তব্যের মধ্যে। শুধু বাংলাদেশ থেকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানোর হুঁশিয়ারিতেই থেমে থাকেনি লস্কর-ই-তৈবার ওই কমান্ডার। তাঁর কথায়, পাকিস্তানের সঙ্গে এখন হাত মিলিয়েছে আমেরিকা। পাশাপাশি বাংলাদেশের সরকার বদলের ফলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে বলেই দাবি করেন সাইফ। তার জেরেই যেন আক্রমণ শানাতে সুবিধা হবে জঙ্গিদের। প্রসঙ্গত, লস্কর-ই-তৈবার এই ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। তবে এই সব অঞ্চলে ইতিমধ্যেই নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে দাবি।
