Libya Army Chief Dead: পাকিস্তানের সঙ্গে ৪ বিলিয়ন ডলারের সামরিক চুক্তি লিবিয়ার, এরপরই বিমান ভেঙে মৃত্যু সেনা প্রধানের

Libya Army Chief Dead: পাকিস্তানের সঙ্গে ৪ বিলিয়ন ডলারের সামরিক চুক্তি লিবিয়ার, এরপরই বিমান ভেঙে মৃত্যু সেনা প্রধানের
তুরস্কের আঙ্কারার কাছে বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল লিবিয়ার সেনা প্রধান মহম্মদ আলি আহমেদ আল হাদ্দাদের। ঘটনার সময় তাঁর সঙ্গে বিমানে ছিলেন লিবিয়ার আরও ৪ সামরিক অফিসার। এছাড়া বিমানের ৩ জন ক্রু ছিলেন দুর্ঘটনার সময়। দুর্ঘটনার কবলে পড়া বিমানটি ছিল ফ্যালকন ৫০ বিজনেস জেট। জানা যায়, আঙ্কারা থেকে ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে কেসিক্কাভাকে ভেঙে পড়ে বিমানটি। রিপোর্ট অনুযায়ী, বিমানটি আঙ্কারার এসেনবোগা বিমানবন্দর থেকে উড়ে যায় স্থানীয় সময় রাত ৮টার সময়। এরপরে নাকি বিমানে ইলেকট্রিক ত্রুটি দেখা যায়। এই আবহে টেকঅফের পরপরই বিমানটির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এয়ার ট্রাফিকের।
এদিকে গৃহযুদ্ধ চলা লিবিয়ার একটি অংশের সঙ্গে সম্প্রতি সামরিক চুক্তি করেছিল পাকিস্তান। পাক সামরিক প্রধান আসিম মুনির নিজে লিবিয়ায় গিয়ে সেই চুক্তি করেন। তবে পাকিস্তান লিবিয়ার যে অংশের সঙ্গে চুক্তি করেছে, তারা রাষ্ট্রসংঘ অনুমোদিত সরকার চালাচ্ছে না। বরং সেই পক্ষের প্রতিপক্ষ ছিলেন মহম্মদ আলি আহমেদ আল হাদ্দাদ। রাষ্ট্রসংঘের নেতৃত্বে লিবিয়ার বিভাজিত সামরিক বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন হাদ্দাদ।
উল্লেখ্য, গাদ্দাফির মৃত্যুর পর থেকেই দুই ভাগে বিভক্ত লিবিয়া। পূর্ব লিবিয়ায় ক্ষমতায় রয়েছে প্রধানমন্ত্রী হাম্মাদ। তাঁকে সমর্থন জানাচ্ছে জেনারেল খালিফার সেনা। অপরদিকে রাষ্ট্রসংঘ স্বীকৃত সরকার চলছে পশ্চিম লিবিয়ার ত্রিপোলিতে। সেটার প্রধানমন্ত্রী আবদুল হামিদ দিবেইবাহ। লিবিয়া মূলত তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলির ছায়াযুদ্ধের ময়দান। এর আগে জেনরেল খালিফা সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, মিসরের মতো দেশের সাহায্য নিয়ে ত্রিপোলি দখলের চেষ্টা করেছিলেন। তবে তখন তুরস্কের ভাড়াটে বাহিনী আটকে দিয়েছিল তাদের। সেই থেকে পশ্চিম লিবিয়ায় তুরস্কের বাহিনী রয়েছে। আর এবার পাকিস্তান সেই তুরস্কের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জেনারেল হাফতারকে যুদ্ধবিনান দিচ্ছে। তবে সাম্প্রতিককালে হাফতারের সঙ্গে তুরস্ক যোগযোগ স্থাপন করেছে।
এই আবহে লিবিয়ার জটিল সমীকরণে প্রবেশ করে পাকিস্তান। হাফতারের বাহিনীর সঙ্গে ৪ বিলিয়ন ডলারের সামরিক চুক্তি করে পাকিস্তান। এই চুক্তির আওতায় হাফতারের বাহিনী ১৬টি জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমান, ১২টি সুপার মাশাক প্রশিক্ষণ বিমান পাবে পাকিস্তান থেকে। প্রসঙ্গত, লিবিয়ার ওপর রাষ্ট্রসংঘের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে অস্ত্র কেনার ক্ষেত্রে। অপরদিকে পাকিস্তান নিজে বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের নিরারত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য। এই সবের মাঝেই হাফতারের প্রতিপক্ষ সামরিক কর্তা মারা গেলেন।
