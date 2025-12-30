Bangladesh terrorist group: হাসিনার পতন হতেই রমরমা, সেই বাংলাদেশি ‘জঙ্গিগোষ্ঠীর’ পর্দাফাঁস ভারতে, ধৃত ১১
বাংলাদেশি জঙ্গিগোষ্ঠীর জন্য মগজধোলাই করত, লোক জোগাড় করত - এমনই মডিউলের পর্দাফাঁস করল অসম পুলিশ। সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অসম পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে মোট ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একজনকে ধরা হয়েছে ত্রিপুরা থেকে। বাকি ১০ জনকে অসম থেকে ধরা হয়েছে। ওই মডিউলের সদস্যদের সঙ্গে ভারতে নিষিদ্ধ জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশের শাখা ইমাম মাহমুদের খলিফার সঙ্গে যোগসূত্র মিলেছে। তারা মূলত টার্গেট করত অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার লোকজনকে টার্গেট করত। চালাত মগজধোলাই।
কীভাবে কার্যকলাপ চালাত সেই জঙ্গিগোষ্ঠী?
অসম পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ২০১৮ সালে ইমাম মাহমুদের খলিফা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পরই ওই জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অসমে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের জন্য উমর এবং খলিদ নামে দু'জন বাংলাদেশিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হত। প্রাথমিকভাবে 'অনলাইন জিহাদি চ্যানেলের' মাধ্যমে ঠিক করা হত 'টার্গেট'। তারপর মগজধোলাই করা হত। এমনকী অসমে একাধিক বৈঠকও হয়েছিল। ভারত থেকে বাংলাদেশেও গিয়েছিল কয়েকজন।
আর সেই বিষয়টি সামনে এসেছে এমন একটা সময়, যখন বাংলাদেশে ভারত-বিরোধী কট্টরপন্থীদের রমরমা শুরু হয়েছে। কট্টর ভারত-বিরোধী হাদির মৃত্যুর পরে নতুন করে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে বাংলাদেশে। আগুনে পুড়িয়ে খুন করা হয় হিন্দু যুবককে। তাণ্ডব চালানো হয় বিভিন্ন প্রান্তে। বাংলাদেশের প্রথমসারির সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারের অফিসে ভাঙচুর চালানো হয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় আগুন। ধানমন্ডিতে ছায়ানট ভবন, উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কার্যালয়ের মতো বাংলাদেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।
গত সপ্তাহের বুধবার রাতেও এক হিন্দু যুবককে হত্যা করা হয়েছে। যদিও মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তরফে দাবি করা হয়েছে, ‘পুলিশের তথ্য ও প্রাথমিক তদন্ত থেকে মনে করা হচ্ছে যে ঘটনাটি মোটেই সাম্প্রদায়িক হামলা নয়। এটি চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত হিংসাত্মক পরিস্থিতির থেকে সৃষ্ট ঘটনা।' তারপর আরও এক হিন্দু যুবককে হত্যা করা হয়েছে।