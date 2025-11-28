সচিন ও ধোনিদের সই করা বল উপহার দেবেন মেসি! লিওনেলকে কী কী উপহার দেবেন তাঁরা?
১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় আসছেন মেসি। তারপর যাবেন মুম্বই ও দিল্লিতে সেখানেই গিয়ে সচিন থেকে ধোনি সকলেই তাঁকে ভরে দেবেন উপহারে। তাঁদের কোন রিটার্ন গিফট দেবেন মেসি?
কলকাতা আসছেন মেসি, সেই নিয়ে বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই চড়ে ছিল পারদ। তাঁর অনুরাগীরাও অপেক্ষায় একটা একটা করে দিন গুনেছেন। তবে অপেক্ষার আর খুব একটা বাকি নেই। কারণ আগামী মাসের মাঝামাঝি আসছেন লিওনেল মেসি। কলকাতা তথা দেশবাসি যে তাঁকে স্বাগত জানাবে তা বলাই বাহুল্য। তাঁর অনেক অনুরাগী তাঁকে নানা উপহারে ভরিয়ে দেবেন এ কথা সকলেই জানা কিন্তু জানেন কি সচিন তেন্ডুলকার থেকে মহেন্দ্র সিং ধোনি তাঁরাও মেসির জন্য বিশেষ উপহারের পরিকল্পনা করেছেন। শুধু কী তাই তাঁরাও মেসির থেকে পাবেন রিটার্ন গিফট জানেন তা কী?
আরও পড়ুন: মাঝ পথে সরেছিলেন ‘বুলেট সরোজিনী’ থেকে, আবার ছোট পর্দায় ফিরছেন শ্রীময়ী! কোন মেগায় দেখা যাবে কাঞ্চন-পত্নীকে?
চলতি বছরের ১৩ ডিসেম্বর কলকাতায় আসছেন মেসি। তাঁকে ঘিরে মিলবে নানা চমক। জানা গিয়েছে যুবভারতীতে নাকি মেসির সঙ্গে একমঞ্চে দেখা হতে পারে শাহরুখ খানকে। শোনা গিয়েছে কিং খানের টিমের পক্ষ থেকেও নাকি মেসির কলকাতার অনুষ্ঠানের সময় সূচি জানতে চাওয়া হয়েছে।
তাছাড়াও বাংলা এবং আর্জেন্তিনার নাচের সংস্কৃতি মিলিয়ে ‘টেগর টু ট্যাঙ্গো’ নামের একটি অনুষ্ঠান করবেন টলিউডের শিল্পীরা। কলকাতায় মেসির সঙ্গে দেখা করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।
আরও পড়ুন: 'নিমন্ত্রণ করা হয়নি…', দেবের ২০ বছর উদযাপনে উপস্থিত না থাকা নিয়ে মুখ খুললেন জিৎ
তবে কেবল কলকাতাতেই শেষ নয়। মুম্বই এবং দিল্লিতেও বেশ কিছু দিন থাকবেন মেসি। আর সেখানেই তিনি দেখা করবেন সচিনের সঙ্গে। ওয়াংখেড়েতে মেসি দেখা করবেন সচিনের তারপর ব্র্যাবোর্নে তিনি ধোনির সঙ্গে দেখা করবেন। আর সেখানেই নাকি হবে উপহার বিনিময়। শোনা গিয়েছে সচিন নাকি তাঁকে সই করা ব্যাট উপহার দেবেন। আর ধোনি দেবেন সই করা কিপিং গ্লাভস। তবে কেবল উপহার নিয়েই ক্ষান্ত থাকবে না মেসি। তিনিও দেবেন উপহার। জানেন তা কি? তিনি দেবেন তাঁর সই করা বল।
তবে কেবল সচিন বা ধোনি মেসির সঙ্গে দেখা করবেন তা নয়। পাশাপাশি মুম্বইয়ে বেশ কয়েক জন বলিউড তারকাও তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। সেখানেও হবে অনুষ্ঠান করিনা কাপুর, মেসির খুদে ভক্ত তাঁর ছেলে তৈমুর ও স্বামী সইফ আলি খান থাকবেন সেখানে। মুম্বইয়ের পরে অনুষ্ঠান রয়েছে দিল্লির ফিরোজ শা কোটলা স্টেডিয়ামে। সেখানেও থাকছে নানা চমক।