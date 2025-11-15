চট্টগ্রাম অস্ত্রপাচার মামলায় মৃত্যুদণ্ড মুকুব, এবার ভোটে লড়বে বাবর, ২১ বছর আগে ১০ ট্রাকে বোঝাই ছিল কী কী?

চট্টগ্রাম অস্ত্রপাচার মামলায় মৃত্যুদণ্ড মুকুব, এবার ভোটে লড়বে বাবর, ২১ বছর আগে ১০ ট্রাকে বোঝাই ছিল কী কী?
২০০৪ সালে চট্টগ্রামে ট্রাকবোঝাই অস্ত্র পাচারের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনানো হয়েছিল বাংলাদেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরকে। তবে সন্ত্রাসে মতদ দেওয়া সেই রাজনৈতিক নেতা জেল থেকে মুক্তি পান শখ হাসিনার দেশত্যাগের পর। তাঁর মৃত্যুদণ্ডও মুকুব করা হয়। ১৭ বছরের কারাবাসের পর সেই লুৎফুজ্জামান ফের একবার রাজনৈতিক ময়দানে। বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনে মনোনীত হয়েছে বাবর।
জানা গিয়েছে, নেত্রকোনা থেকে বিএনপির টিকিটে নির্বাচনে লড়বে বাবর। ১৪ নভেম্বর সন্ধ্যাতেই নিজের নির্বাচনী এলাকায় চলে যায় বাবর। সেখানে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় বাবর বলে, 'মৃত্যুদণ্ড থেকে ফিরে এসে আবারও নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাব, এটা কখনও কল্পনাও করিনি। ভাবিনি নির্বাচনের মাঠে ফিরতে পারব।' এই আবহে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাবর।
প্রসঙ্গত, ২০০৪ সালের ১ এপ্রিল চট্টগ্রাম থেকে ১০টি ট্রাকবোঝাই অস্ত্র আটক করা হয়। সেই ট্রাকগুলি থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল ৪৯৩০টি আগ্নেয়াস্ত্র, ২৭০২০টি গ্রেনেড, ৮৪০টি রকেট লঞ্চার, ৩০০টি রকেট, প্রায় ১০ লক্ষ বুলেট-সহ আরও বহু অস্ত্র। সেই ঘটনায় কর্ণফুলী থানায় অস্ত্র আইন এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনের অধীনে দু’টি মামলা রুজু করা হয়েছিল। সেই মামলাতেই বাবর, প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী ও জামায়াত-এ-ইসলামির আমির মতিউর রহমান নিজামি, জঙ্গি সংগঠন আলফা-র প্রধান পরেশ বড়ুয়া, দু’টি গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তা সহ ১৪ জনের নাম জড়ায়। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত খালেদা জিয়া সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিল এই বাবর। ২০১৪ সালে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা আদালত বাবরদের দোষী সাব্যস্ত করে ১৪ জনেরই মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করে। তবে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় বাবরকে।
