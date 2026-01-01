কেন্দ্রের পুরস্কারে 'স্মার্ট দুর্নীতি' মধ্যপ্রদেশের? কংগ্রেসের বিস্ফোরক অভিযোগ খারিজ প্রশাসনের
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে মধ্যপ্রদেশের সরকারের খান্ডোয়া জেলার জল সংরক্ষণ প্রচেষ্টাকে সেরা ঘোষণা করা হয়।
রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নয়া দিল্লিতে ষষ্ঠ জাতীয় জল পুরস্কার প্রদান করেছেন। ৯টি বিভাগের বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। এরমধ্যে রয়েছে সেরা রাজ্য, সেরা জেলা, সেরা গ্রাম পঞ্চায়েত, সেরা পুরসভা, সেরা জল ব্যবহারকারী সংস্থা এবং সেরা নাগরিক সমাজ-সহ ৯টি বিভাগ। বিজয়ীদের মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়া জেলা। আর এই পুরস্কার পাওয়ার পরেই মধ্যপ্রদেশের বিজেপির সরকারের বিরুদ্ধে 'স্মার্ট দুর্নীতি'র অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস।
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে মধ্যপ্রদেশের সরকারের খান্ডোয়া জেলার জল সংরক্ষণ প্রচেষ্টাকে সেরা ঘোষণা করা হয়। নভেম্বরে নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় জল পুরস্কার অনুষ্ঠানে এই জেলা ২ কোটি টাকার পুরস্কার পেয়েছে। খান্ডোয়া জেলার কাবেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতও সেরা গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগে দ্বিতীয় পুরস্কার জিতেছে। এরপরেই মধ্যপ্রদেশে নতুন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হলেন জিতু পাটোয়ারি অভিযোগ করেছেন, বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অপব্যবহার করে ভুয়ো উন্নয়নের কথা তুলে ধরছে। এক্স পোস্টে তিনি বলেন, 'যেখানে বিজেপি সরকারের আমাদের শিশুদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঠিক ব্যবহার শেখানো উচিত, সেখানে তারা নিজেরাই এআই ব্যবহার করে দুর্নীতিতে লিপ্ত হচ্ছে।' জিতু পাটোয়ারি আরও বলেন, 'খান্ডোয়ায় বিজেপি সরকারের কর্মকর্তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে দুই ফুট গভীর গর্তগুলিকে কূপে পরিণত করেছেন এবং পোর্টালে এলাকা জুড়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে ছবি আপলোড করেছেন।'
তবে কংগ্রেসের অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে খান্ডোয়া জেলা প্রশাসন। সাংবাদিক বৈঠকে জেলা পঞ্চায়েতের চিফ এক্সজিকিউটিভ অফিসার নাগার্জুন বি গৌড়া বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দ্বারা তৈরি ছবিগুলির সঙ্গে জাতীয় জল পুরস্কারের কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি বলেন, জল সঞ্চয়, জন ভাগীদারি অভিযানের অধীনে পরিচালিত ১,২৯,০৪৬টি জল সংরক্ষণ কাজের 'পুঙ্খানুপুঙ্খ বাছাইয়ের পর যাচাইকৃত ছবি' অফিসিয়াল পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'প্রাথমিক দৃষ্টিতে, খান্ডোয়া জেলায় জল সংরক্ষণের কাজ সম্পর্কে কিছু সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।' সিইও জানান, 'জেলা প্রশাসন জানতে পেরেছে যে এআই-এর মাধ্যমে তৈরি করা ২১টি ছবি ক্যাচ দ্য রেইন পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। সম্ভবত এটি খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন এই ছবিগুলি আপলোডকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে।' তিনি আরও জানান, 'ক্যাচ দ্য রেইন পোর্টালটি জল সঞ্চয়, জন ভাগীদারি প্রচারের পোর্টাল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জল সঞ্চয়, জন ভাগীদারি প্রচারের অধীনে পুরষ্কারগুলি ক্যাচ দ্য রেইন পোর্টালে আপলোড করা ছবির উপর ভিত্তি করে বিবেচনা করা হয় না।'