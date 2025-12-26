ভারতেও ১৬ বছরের নীচে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যান হবে? কেন্দ্রকে বিচার করতে বলল হাইকোর্ট

ভারতেও ১৬ বছরের নীচে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যান হবে? কেন্দ্রকে বিচার করতে বলল হাইকোর্ট
অস্ট্রেলিয়ার মতো ১৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য একটি আইন আনা যায় কিনা, তা কেন্দ্রীয় সরকারকে বিবেচনা করে দেখতে বলল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। অস্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি সেরকম আইন কার্যকর হয়েছে।
অস্ট্রেলিয়ার মতো ১৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য একটি আইন আনা যায় কিনা, তা কেন্দ্রীয় সরকারকে বিবেচনা করে দেখতে বলল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। শিশুদের অনলাইন সুরক্ষা এবং ইন্টারনেটে পর্নোগ্রাফিক উপাদানের সহজলভ্যতা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ এসেছে। বিচারপতি জি জয়চন্দ্রন এবং বিচারপতি কে কে রামকৃষ্ণনের বেঞ্চ একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানির সময় এই মন্তব্য করেন।
পিটিশনে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের (আইএসপি) প্যারেন্টাল কন্ট্রোল বা 'প্যারেন্টাল উইন্ডো' সেবা প্রদানের নির্দেশনা চাওয়া হয়, যাতে শিশুরা পর্নোগ্রাফিক কনটেন্ট থেকে রক্ষা পেতে পারে। আদালত বলেছে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারী শিশুরা খুবই স্পর্শকাতর ও অনিরাপদ পরিস্থিতিতে রয়েছে, তাই বাবা-মায়ের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। হাইকোর্টের বেঞ্চ বলেছে, ‘যতক্ষণ না এই জাতীয় আইন প্রণয়ন করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সচেতনতামূলক প্রচার আরও জোরদার করা উচিত।’
আরও পড়ুন: Bangladesh interim govt on Hindu murder: বাংলাদেশে আরও ১ হিন্দুকে পিটিয়ে হত্যা, ইউনুস সরকার বলল ‘সন্ত্রাসী-তোলাবাজ ছিল'
উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে মাদুরাই জেলার এস বিজয়কুমার জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন। আবেদনে বলা হয়েছিল যে পর্নোগ্রাফিক উপাদানগুলি ইন্টারনেটে সহজেই পাওয়া যায় এবং এমনকী ছোট বাচ্চারাও কোনও বিধিনিষেধ ছাড়াই এটি দেখতে পায়। আবেদনকারী ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস এবং তামিলনাড়ু কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসকে তাদের বিধিবদ্ধ ক্ষমতা ব্যবহার করে আইএসপিগুলিকে বাবা-মায়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রয়োগ করাপ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।
আরও পড়ুন: Kolkata Winter Forecast till 1st Jan: ১২ ডিগ্রির ঘরে কলকাতার পারদ! ঝপ করে ঠান্ডা বেড়ে পরপর ২ দিন শীতলতম দিন মহানগরীতে
তারইমধ্যে শুনানির সময় অস্ট্রেলিয়ার আইনের কথা উল্লেখ করেন আবেদনকারী। যা ১৬ বছরের কম বয়সি শিশুদের দ্বারা ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। ভারতেও একই ধরনের আইন প্রণয়ন করার পক্ষে সওয়াল করেন মামলাকারী। হাইকোর্ট বলেছে, সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং শিশুদের সুরক্ষার জন্য উপলব্ধ ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা কমিশনগুলির বিধিবদ্ধ দায়িত্ব। স্কুলগুলোতে কিছু সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হলেও তা যথেষ্ট নয়।
আরও পড়ুন: Train Fare Hike Latest Update: ট্রেনের ভাড়া বাড়ল আজ থেকে! কত খরচ বাড়বে? রইল পুরো তালিকা, আগের টিকিটে কী হবে?