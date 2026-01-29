Edit Profile
crown
    Fadnavis slams Mamata on Ajit Pawar Plane Crash: 'অজিত পাওয়ারকে অপমান', ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত করায় মমতাকে তোপ ফড়ণবীসের

    অজিত পাওয়ারের মৃত্যু ঘিরে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার পরে উদ্ধবপন্থী শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউতও ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন। 

    Published on: Jan 29, 2026 1:16 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও অজিতের কাকা শরদ পাওয়ার সেই ধরনের সম্ভাবনা খারিজ করেছিলেন। পরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীসও মমতাকে তুলোধোনা করেন এই ইস্যুতে। মমতার উদ্দেশে তিনি বলেন, 'এই বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজনের মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছেন। এভাবে মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করা ঠিক না। এটা অজিত পাওয়ারের প্রতি অসম্মান।' এদিকে আজ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল অজিত পাওয়ারের। তাঁর শেষকৃত্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে মহারাষ্ট্রের তাবড় রাজনৈতিক নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। অজিত পাওয়ারের মৃতদেহ জাতীয় পতাকায় মোড়ানো ছিল।

    আজ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল অজিত পাওয়ারের। (PTI)
    আজ পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল অজিত পাওয়ারের। (PTI)

    এদিকে মমতার পরে উদ্ধবপন্থী শিবসেনার সাংসদ সঞ্জয় রাউতও ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন। তিনি বলেন, 'এই ঘটনায় শুধু শোক প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। অজিত পাওয়ারের মতো বড় ও জনপ্রিয় নেতার মৃত্যুকে দুর্ঘটনা হিসেবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এটা কি বিমানের কারিগরি ত্রুটি, রাডার ব্যর্থতা নাকি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের ভুল? সত্যিটা জনগণের সামনে উঠে আসুক। যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ট্র্যাজেডি রোধ করা যায়।'

    এর আগে অজিত পাওয়ারের মৃত্যু ঘিরে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ইঙ্গিত করলেন, দু'দিন আগেই নাকি অজিত পাওয়ার বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই রাজ্যে একজন সাধারণ মানুষের তো বটেই, নেতানেত্রীরা সুরক্ষিত নন। আমি জানি না, এই দুর্ঘটনার পিছনে আসল কারণ কী। দুদিন আগে আমি সামাজিক মাধ্যমে জানতে পারি, অন্য এক দলের নেতা স্টেটমেন্ট দেন, অজিত পাওয়ার বিজেপি সঙ্গ ত্যাগ করতে চাইছি। আর তারপরই এই দুর্ঘটনা। আমি এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই।'

