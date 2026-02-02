'পাকিস্তান, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে...,' ধর্মীয় বিভাজন বিতর্কে মন্ত্রীর নিশানায় রহমান, সমালোচিত...

'পাকিস্তান, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে...,' ধর্মীয় বিভাজন বিতর্কে মন্ত্রীর নিশানায় রহমান, সমালোচিত...
সংশ্লিষ্ট ওটিটি মঞ্চকে এই কনটেন্ট প্রকাশ করা নিয়ে নতুন করে বিবেচনা করার কথা বলেছেন নীতেশ রানে।
ধর্মীয় বিভাজনের মন্তব্যের জেরে বিতর্কে জড়িয়েছেন অস্কারজয়ী সুরকার ও সঙ্গীতশিল্পী এ আর রহমান। যদিও ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তিনি। ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যন্ত্রণা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এবার ‘দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো’ অনুষ্ঠানে রহমানের উপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নীতেশ রানে। তাঁর সমালোচনার মুখে পড়েছেন জনপ্রিয় কৌতুকশিল্পী কপিল শর্মাও।
বিজেপি নেতা নীতেশ রানের বক্তব্য, 'কৌতুকের প্রসঙ্গ এলেই কপিল শর্মার কথাই মাথায় আসে। কিন্তু এ আর রহমানের কিছু মন্তব্য ভারতীয় ও হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত করেছে। এই পরিস্থিতিতে এত বড় মঞ্চে ওঁকে (রহমান) নিয়ে আসার বিরোধিতা করছি আমরা। বিনোদনের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু মানুষের ভাবাবেগ এবং জাতীয়াবাদকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ভারতের সংহতি, সংস্কৃতি ও হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে আপস করা চলবে না।' তিনি আরও বলেন, এই ধরণের ব্যক্তিদের বয়কট করা উচিত যাতে ভবিষ্যতে কেউ দেশ, হিন্দু সম্প্রদায় বা হিন্দু জাতির ধারণার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস না করে। তাঁর কথায়, 'আমাদের এই ধরণের লোকদের মধ্যে ভয় তৈরি করতে হবে।' সংশ্লিষ্ট ওটিটি মঞ্চকে এই কনটেন্ট প্রকাশ করা নিয়ে নতুন করে বিবেচনা করার কথা বলেছেন তিনি। এরপরেই এ আর রহমানকে নিশানা করে বিজেপি নেতা বলেন, 'যদি কেউ পাকিস্তান, করাচি বা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য করতেন, তাহলে কী কোনও ইসলামী দেশ তাঁদের বাঁচতে দিত? নাকি তাঁদের হত্যা করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিত?'
কী বলেছিলেন এ আর রহমান?
বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্ককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অস্কারজয়ী সুরকার জানান, গত আট বছরে হিন্দি ছবিতে তাঁর কাজ কমে যাওয়ার পিছনে ইন্ডাস্ট্রির ‘পাওয়ার শিফট’ও দায়ী। তাঁর কথায়, ‘এখন অনেক ক্ষেত্রে সৃজনশীল মানুষের হাতে ক্ষমতা নেই। হয়তো এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক দিকও থাকতে পারে, যদিও সেটা সরাসরি আমার সামনে আসেনি।’ এই মন্তব্য ঘিরেই বিতর্কের সৃষ্টি হলে পরে তিনি নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হন। এই প্রসঙ্গ ফের উঠে আসে নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান কপিল শো-এর সাম্প্রতিক এক পর্বে। শো-তে ‘হুইস্পার গেম খেলার উদাহরণ টেনে রহমান বোঝান, কীভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছতে পৌঁছতে কোনও বার্তা বিকৃত হয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, 'এটা খুব ভালো একটা অনুশীলন। কীভাবে তথ্য ভুলভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তা বোঝার জন্য। পৃথিবীর আসল সমস্যাটাই হল, বার্তাগুলো চলার পথে বিকৃত হয়ে যায়।’