    চলচ্চিত্র উৎসবে শ্লীলতাহানি! জনপ্রিয় পরিচালক-বাম নেতার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সহকর্মীর, দায়ের মামলা

    পিটি কুঞ্জু মহম্মদ দু’বারের বিধায়ক ছিলেন। সিপিএমের সমর্থনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন।

    Published on: Dec 09, 2025 5:46 PM IST
    By Sahara Islam
    মালয়ালম পরিচালক তথা সিপিএম সমর্থিত প্রাক্তন বিধায়ক পিটি কুঞ্জু মহম্মদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেছেন এক সহকর্মী। ইতিমধ্যেই মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে কেরল পুলিশ। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে দক্ষিণী রাজ্যে।

    জনপ্রিয় পরিচালকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ (সৌজন্যে টুইটার )
    জনপ্রিয় পরিচালকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ (সৌজন্যে টুইটার )

    পুলিশ সূত্রে খবর, কেরল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব-২০২৫-এর সময়ে এই ঘটনা ঘটেছিল বলে অভিযোগ ওই মহিলার। এই উৎসব আয়োজিত হয়েছিল হয়েছিল এক মাস আগে। নির্যাতিতা প্রথমে বিষয়টি নিয়ে কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের কাছে অভিযোগপত্র পাঠিয়েছিলেন। পরে তিরুবনন্তপুরম সিটি পুলিশ কমিশনারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সংবাদসংস্থা আইএএনএস-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে কেরলের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সময়ে ঘটনাটি ঘটে। ওই চলচ্চিত্র উৎসবের জুরি চেয়ারম্যান পদে ছিলেন পিটি কুঞ্জু। আর জুরি বোর্ডের সদস্য ছিলেন ওই মহিলা। নির্যাতিতা বলেন, ‘জুরি চেয়ারম্যান হওয়ার সুযোগ নিয়ে আমার ঘরে ঢুকে গায়ে হাত দেয় সে। অশালীন আচরনও করেন।’ ইতিমধ্যেই নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে কেরল পুলিশ। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পরিচালককে তলব করতে পারে পুলিশ।

    যদিও পরিচালক পিটি কুঞ্জু মহম্মদ শ্লীলতাহানির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'এটা একটি ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি ২৫ বছর ধরে জনসাধারণের সঙ্গে আছি। আজ পর্যন্ত কারোর সঙ্গে খারাপ আচরণ করিনি।’ উল্লেখ্য, পিটি কুঞ্জু মহম্মদ দু’বারের বিধায়ক ছিলেন। সিপিএমের সমর্থনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি প্রথমবারের মতো ১৯৯৪ সালে কেরলের গুরুভায়ুর আসন থেকে উপ নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও আসনটি ধরে রেখেছিলেন তিনি। মহম্মদ সিপিএম সমর্থিত কৈরালি টিভি চ্যানেলের প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর। স্নাতকের পর, তিনি দশ বছর ধরে একটি আন্তর্জাতিক ফরাসি কোম্পানিতে একজন সিনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৭৮ সালে 'অশ্বথামা' ছবির মাধ্যমে তিনি প্রযোজক হিসেবে মালয়ালম ইন্ড্রাস্ট্রিতে পা রাখেন। 'উপ্পু' ছবিতে তাঁর অভিষেক হয়। পরবর্তীতে তিনি আরও দুটি ছবি প্রযোজনা করেন, 'পুরুষার্থম' এবং 'স্বরূপম।' দুটি ছবিই রাজ্য ও জাতীয় স্তরে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

