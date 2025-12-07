বিজনেস ট্রিপের নামে গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে থাইল্যান্ডে, বন্যায় ফাঁস হল সবটা!

বিজনেস ট্রিপের নামে গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে থাইল্যান্ডে, বন্যায় ফাঁস হল সবটা!
এটা একটা বিজনেস মিটিং, আমি তিন-চার দিনের মধ্যে ফিরে আসব... একই কথা বলে এক ব্যক্তি থাইল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হন। এই সময় তিনি প্রতিদিন স্ত্রী'র সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন। কিন্তু বন্যা ওই ব্যক্তির সব রহস্য ফাঁস করে। আসলে দক্ষিণ থাইল্যান্ডে হঠাৎ ভয়াবহ বন্যা সবকিছু বদলে দিয়েছে। হাট ইয়াই শহর ডুবে গিয়েছে, লাখ-লাখ মানুষ আটকা পড়েছে এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে মালয়েশিয়ার এক স্ত্রী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর 'আটকে পড়া' স্বামীকে বাঁচানোর জন্য অনুরোধ করেছেন।
সংবাদমাধ্যম সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদন অনুসারে, পুরো বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে যখন একজন মালয়েশিয়ান মহিলা গত ২৪ নভেম্বর সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ঘটনাটি শেয়ার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, মালয়েশিয়ায় বসে থাকা উদ্বিগ্ন স্ত্রী তাঁর স্বামীকে খুঁজে বের করার জন্য লোকদের কাছ থেকে সহায়তা চেয়েছিলেন, কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে স্বামী তার সহকর্মীদের সঙ্গে হাট ইয়াইতে বন্যার কারণে আটকা পড়েছেন। অচিরেই চতুর্থ সন্তানের মা হতে যাওয়া এই মহিলা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। পোস্টে বলা হয়, স্ত্রীর কথা মতো হাট ইয়াইয়ে লোকজন পাঠানো হয়। সেখানে পৌঁছে সবাই অবাক হয়েছিলেন।
থাইল্যান্ডের দক্ষিণাঞ্চলে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের কারণে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। হাট ইয়াই-সহ ১২টি প্রদেশে ৮০ জনেরও বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছেন। প্রায় ৩০ লাখ মানুষ প্রভাবিত হয়েছেও। তারইমধ্যে ওই পোস্ট প্রকাশ্যে আসার পর তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রমশ ভাইরাল হয়ে যায় এবং মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। উদ্ধারকর্মী স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে তিনি এই গল্পটি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শেয়ার করেননি, তবে অন্য স্ত্রীদের তাঁদের স্বামীদের অন্ধভাবে বিশ্বাস না করার জন্য সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে স্ত্রী মোটেও সন্দেহ করেননি, কারণ স্বামী তাঁর সঙ্গে প্রতিনিয়ত কথা বলছিলেন। একইসঙ্গে অনেকে এটাও বলেছেন যে স্ত্রীর সত্য জানার অধিকার রয়েছে। এর উত্তরে উদ্ধারকর্মী মহিলা বলেন, স্ত্রী এখন সত্যিটা জানতে পেরেছেন।
