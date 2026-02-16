'মমতার উচিত....' বাংলার CM-কে দেশের নেতৃত্বে চাইছেন মনমোহনের মিডিয়া উপদেষ্টা

'মমতার উচিত....' বাংলার CM-কে দেশের নেতৃত্বে চাইছেন মনমোহনের মিডিয়া উপদেষ্টা
অখিলেশ যাদব থেকে হেমন্ত সোরেন, কেজরিওয়াল থেকে এমকে স্ট্যালিন, তাড়ব বিরোধী নেতারা বারবার চেয়েছেন বিরোধী শিবিরের ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দিন ভোটমুখী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার বিরোধী জোটের মুখ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই বাছলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মিডিয়া উপদেষ্টা সঞ্জয় বারু। তাঁর মতে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই ইন্ডিয়া জোটের মুখ হিসাবে উঠে আসুন।
বিরোধী জোট ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব নিয়ে দোলাচল রয়েছে। এই আবহে বিরোধী জোট নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উস্কে দিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের প্রাক্তন মিডিয়া উপদেষ্টা সঞ্জয় বারু। বারু নিজে একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক। জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর সুনাম রয়েছে রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসাবে। সঞ্জয় যখন মনমোহন সিংয়ের উপদেষ্টা ছিলেন তখন মধ্যগগণে ইউপিএ সরকার। পরবর্তী কালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ইউপিএ-র শরিক হন, ততদিনে বারুর মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। সেই সঞ্জয় বারুর মতে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিরোধী জোটের মুখ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সবচেয়ে উপযুক্ত নেতা। দ্য টেলিগ্রাফের লেখা প্রবন্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘সম্পূর্ণ স্বনির্মিত, প্রথম প্রজন্মের নেতা’ বলে উল্লেখ করেছেন সঞ্জয় বারু। পাশাপাশি তাঁর যুক্তি, সনিয়া গান্ধী–মনমোহন সিং মডেলকে বর্তমান কংগ্রেস যেভাবে রাহুল গান্ধী-মল্লিকার্জুন খাড়গে যুগলবন্দির মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি করতে চাইছে তা কোনও বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে না। পুরনো সেই রসায়ন এতে অমিল।
বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বারুর পর্যবেক্ষণ রাজনৈতিকভাবে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সঞ্জয় বারুর লেখা প্রবন্ধটি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন। পাশাপাশি সাগরিকা লিখেছেন, এবার এমন ভাবনার সময় এসে গিয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মিডিয়া উপদেষ্টা সঞ্জয় বারু আহ্বান জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উচিত এবার বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব দেওয়া।
‘দীর্ঘদিন মহিলা প্রধানমন্ত্রী নেই’
বাংলাদেশে যেমন দীর্ঘদিন ধরে কোনও পুরুষ প্রধানমন্ত্রী ছিল না, তেমনই বারুর মতে, বর্তমানে বিজেপি একটি পুরুষ-প্রধান রাজনৈতিক দল। সেই প্রেক্ষিতে, একজন মহিলা নেত্রীর নেতৃত্বে বিরোধী জোট গড়ে উঠলে বিজেপির সাম্প্রতিক মহিলা ভোটব্যাঙ্কে প্রভাব পড়তে পারে। তাঁর কথায়, 'অনেক দিন ধরেই দেশে কোনও মহিলা প্রধানমন্ত্রী নেই।' উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারতের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী এখনও পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী।
মণিশঙ্কর আইয়ারের গলায় ভিন্ন সুর
অন্যদিকে, এদিন কেরলের তিরুবনন্তপুরমে আলাদা সুর শোনা গিয়েছে প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ারের গলায়। তাঁর মতে, ইন্ডিয়া জোটকে সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ও ডিএমকে নেতা এম কে স্ট্যালিনকে। আইয়ারের দাবি, ফেডারালিজমের প্রশ্নে স্ট্যালিন ধারাবাহিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন এবং তিনি চাইলে রাহুল গান্ধী তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে অন্তরায় হবেন না।
কী বলছে কংগ্রেস?
মণিশঙ্করের বক্তব্যকে ‘ব্যক্তিগত মত’ বলে কার্যত দূরে সরিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেনুগোপাল স্পষ্ট করেন, মণিশঙ্কর বর্তমানে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত নন। একই কথা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা সচিন পাইলটও। দলীয় মুখপাত্র পবন খেড়াও জানান, আইয়ারের সঙ্গে কয়েক বছর ধরে কংগ্রেসের কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁর মত ব্যক্তিগত। জবাবে আইয়ার বলেন, ‘আমি কংগ্রেসেই আছি। পবন খেড়া আমাকে বহিষ্কার করতে চাইলে আমি খুশি মনে দল ছাড়ব। তার পরে ওকে পদাঘাত করব।’ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে তাঁকে কোনও বহিষ্কারের চিঠি পাঠাননি বলে দাবি আইয়ারের। নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করায় আইয়ারকে ২০১৭ সালে নিলম্বিত করে কংগ্রেস। পরে অবশ্য সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়।