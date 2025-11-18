Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Maoist Leader killed in Encounter: ২৬ হামলায় ভূমিকা থাকা মাওবাদী নেতাকে খতম করা হল এনকাউন্টারে, মাথার দাম ছিল ৫০ লাখ

    ২০১০ সালে দান্তেওয়াড়ায় ৭৬ জন সিআরপিএফ জওয়ানকে মারা হয়েছিল। সেই হামলায় হাত ছিল হিদমার। ২০১৩ সালে ঝিরাম ঘাটিতে শীর্ষ কংগ্রেস নেতা সহ ২৭ জন নিহত হয়েছিলেন। তাতেও হাত ছিল এই মাও নেতার। ২০২১ সালে সুকমা-বিজাপুরে হামলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল হিদমার। সেই হামলায় ২২ জন নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়েছিলেন।

    Published on: Nov 18, 2025 12:39 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সিতারামারাজু জেলায় খত করা হল কুখ্যাত মাওবাদী মাদভি হিদমাকে। নিরাপত্তা বাহিনী ও সাধারণ নাগরিকদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ২৬টি সশস্ত্র হামলার নেপথ্যে ছিল এই মাদভি হিদমা। তার মাথার দাম ছিল ৫০ লাখ। অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং তেলঙ্গানার তিন রাজ্যের জংশনে মারেদুমিল্লি বনে এই এনকাউন্টার হয়। সেখানে মাওবাদী এবং অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের সময় খতম হয় মাদভি। কমপক্ষে ছয় মাওবাদীর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে এবং অভিযান এখনও অব্যাহত রয়েছে।

    মাওবাদী মাদভি হিদমাকে খতম করা হল এনকাউন্টারে
    মাওবাদী মাদভি হিদমাকে খতম করা হল এনকাউন্টারে

    অন্ধ্রপ্রদেশের পুলিশ মহাপরিচালক হরিশ কুমার গুপ্তা বলেন, আজ সকাল ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়। গোলাগুলিতে একজন শীর্ষ মাওবাদী নেতা সহ ছয় মাওবাদী নিহত হয়েছেন। বর্তমানে একটি বিশাল চিরুনি অভিযান চলছে।' উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের সুকমায় জন্মগ্রহণ করে হিদমা। পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মির একটি ব্যাটালিয়নের নেতৃত্ব দিত সে। সিপিআই মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিল হিদমা। কেন্দ্রীয় কমিটির বাস্তার অঞ্চলের একমাত্র উপজাতি সদস্য ছিল হিদমা। তার স্ত্রী রাজে ওরফে রাজাক্কাও এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

    হিদমা ২০১০ সালে দান্তেওয়াড়ায় হামলায় অন্যতম বড় ভূমিকা পালন করেছিল। সেই হামলায় ৭৬ জন সিআরপিএফ জওয়ান নিহত হয়েছিলেন। ২০১৩ সালে ঝিরাম ঘাটিতে হামলাতেও বড় ভূমিকা ছিল হিদমার। শীর্ষ কংগ্রেস নেতা সহ ২৭ জন নিহত হয়েছিলেন এই হামলায়। এরপর ২০২১ সালে সুকমা-বিজাপুরে হামলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল হিদমার। সেই হামলায় ২২ জন নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়েছিলেন। এহেন হিদমা এনকাউন্টারে মরে যাওয়ায় মাওবাদীরা বড় ধাক্কা খেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকশো মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছে। এই আবহে মাওবাদীদের শক্তি এমনিতেই কমেছে। তার মধ্যে অবশিষ্ট মাওবাদীদের খতম করতে অভিযান জারি রাখা হয়েছে।

    News/News/Maoist Leader Killed In Encounter: ২৬ হামলায় ভূমিকা থাকা মাওবাদী নেতাকে খতম করা হল এনকাউন্টারে, মাথার দাম ছিল ৫০ লাখ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes