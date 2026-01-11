Edit Profile
    Masood Azhar's Bombers Warning: ১০০০ টা নয়…., কত আত্মঘাতী জঙ্গি তৈরি আছে বললে বিশ্ব নড়ে যাবে, উস্কানি মাসুদ আজহারের

    হাজার-হাজার আত্মঘাতী জঙ্গি তৈরি আছে - জইশ-ই-মহম্মদের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহার এমনই হুমকি দিয়েছে বলে দাবি করা হল। অভিযোগ ওঠে যে দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের ‘আদর’ খেয়ে আসছে মাসুদ। পাকিস্তানে বসেই ভারতে হামলা চালানোর ছক কষে। কিন্তু ইসলামাবাদ কখনও পদক্ষেপ করে না।

    Published on: Jan 11, 2026 6:51 PM IST
    By Ayan Das
    হাজার-হাজার আত্মঘাতী জঙ্গি তৈরি আছে - জইশ-ই-মহম্মদের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহার এমনই হুমকি দিয়েছে বলে দাবি করা হল। একটি ভাইরাল অডিয়োয় (সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) একজনকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘এটা (আত্মঘাতী জঙ্গি) একটা নয়, দুটো নয়, ১০০ টা নয়, ১,০০০ টাও নয়, যদি পুরো সংখ্যাটা বলে দিই, তাহলে কাল পুরো দুনিয়ার সংবামাধ্যমে হইচই পড়ে যাবে।’ আর ওই অডিয়োয় যার গলা শোনা গিয়েছে, সে আদতে পাকিস্তানের জঙ্গিগোষ্ঠী জইশের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ বলে একাধিক রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে। তবে সেই অডিয়ো কবেকার, তা স্পষ্ট নয়।

    মাসুদ আজহার। (ফাইল ছবি)
    মাসুদ আজহার। (ফাইল ছবি)

    এমনিতে অভিযোগ ওঠে যে দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের ‘আদর’ খেয়ে আসছে মাসুদ। পাকিস্তানে বসেই ভারতে হামলা চালানোর ছক কষে। কিন্তু ইসলামাবাদ কখনও পদক্ষেপ করে না। তবে অপারেশন সিঁদুরের সময় জইশের ভিত নাড়িয়ে দেয় ভারত। ভাওয়ালপুরে জইশের সদর দফতরের একেবারে নিখুঁত নিশানা করে ভারতীয় বাহিনী। একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, পহেলগাঁও হামলার পরে ভারত যে রুদ্ধশ্বাস অপারেশন চালিয়েছিল, তাতে মাসুদের একাধিক নিকটাত্মীয় খতম হয়ে গিয়েছিল।

