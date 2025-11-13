Edit Profile
    IPS Doctor busts terror module: মৌলবী-ডাক্তাররা পরপর হামলার ছক কষছিল, কীভাবে ব্যর্থ করলেন আইপিএস-ডাক্তার সন্দীপ?

    Published on: Nov 13, 2025 8:55 AM IST
    By Ayan Das
    গত ১৯ অক্টোবর রাতে যখন শ্রীনগরের একটি এলাকায় হঠাৎ করে জইশ-ই-মহম্মদের পোস্টার সাঁটানো হয়েছিল, তখন অনেকেই উপেক্ষা করে গিয়েছিলেন। তবে শ্রীনগরের সিনিয়র পুলিশ সুপার (এসএসপি) ডক্টর জি ভি সন্দীপ চক্রবর্তীর কাছে এটি কেবল দেওয়ালে কয়েকটি পোস্টার ছিল না, এটি একটি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত ছিল। এসব পোস্টারে নিরাপত্তা বাহিনীকে ভয়াবহ পরিণতির হুমকি দেওয়া হয়েছে। এসএসপি চক্রবর্তী নিজেও একজন চিকিৎসক ছিলেন। ওই রাতেই ইউএপিএ, বিস্ফোরক পদার্থ আইন ও অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করার নির্দেশ দেন তিনি। পুলিশ ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। ভিডিওতে সন্দেহভাজন তিনজনকে দেখা যায়, পরে তাদের হেফাজতে নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময় যে নামগুলি উঠে আসে তার মধ্যে একটি হল মৌলবী ইরফান আহমেদ, যে ২০২০ সাল থেকে স্থানীয় মসজিদে নমাজ পড়েছে। শোপিয়ানের বাসিন্দা ছিল। শোপিয়ান থেকে হরিয়ানা-উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা নেটওয়ার্ক পুলিশ টিম তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়।

    দিল্লি বিস্ফোরণের পরে পুলওয়ামায় ধরপাকড়। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    দিল্লি বিস্ফোরণের পরে পুলওয়ামায় ধরপাকড়। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    হোয়াইট কলার জঙ্গিদের নেটওয়ার্কের হদিশ

    একাধিক রিপোর্ট অনুযায়ী, শোপিয়ানে ইরফানের বাড়ি এবং নভগামে তাঁ আস্তানায় তল্লাশি চালানো হয়। তার ডিজিটাল যোগাযোগের তদন্তে জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়িয়ে হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত লিঙ্ক পাওয়া গিয়েছে। তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ ফরিদাবাদের একটি মেডিকেল কলেজে কর্মরত মুজাম্মিল আহমেদ গানাইকে গ্রেফতার করে। সে পুলওয়ামার বাসিন্দা এবং জইশ নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। একটি সাধারণ পোস্টার কেস হিসেবে যা শুরু হয়েছিল, তা শীঘ্রই হোয়াইট কলার জঙ্গিদের একটি সংগঠিত নেটওয়ার্ক উন্মোচন করে।

    গুরুত্বপূর্ণ সব লিঙ্ক পাওয়া গিয়েছে তদন্তে

    সংবাদমাধ্যম দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, নভগামের আরও তিন স্থানীয় বাসিন্দাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। একজন সিনিয়র অফিসার বলেছেন যে এটি একটি অত্যন্ত নিখুঁত ফরোয়ার্ড এবং ব্যাকওয়ার্ড তদন্ত ছিল, যার ফলে পুরো নেটওয়ার্কটি শক্ত শনাক্ত করা হয়েছিল। তদন্তে গ্রেফতার করা হয়েছে উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানার চিকিৎসকদের। আরও জিজ্ঞাসাবাদে আরও বেশ কয়েকটি লিঙ্ক পাওয়া গিয়েছে। তার ফলে আইইডি তৈরির সামগ্রী সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

    চিকিৎসক চক্রবর্তী থেকে আইপিএস-ডাক্তার জি ভি সন্দীপ চক্রবর্তী

    জি ভি সন্দীপ চক্রবর্তী একজন ২০১৪ ব্যাচের আইপিএস অফিসার। অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার কাল্লুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সরকারি মেডিকেল অফিসার জিভি রামা গোপালা রাও এবং স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা পিসি গোপালা রাওয়ের ছেলে। তিনি ২০১০ সালে কুর্নুল মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন এবং সেখানে কিছু সময়ের জন্য ডাক্তার হিসাবে কাজ করেছিলেন। এরপর তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং আইপিএস বেছে নেন।

    জম্মু ও কাশ্মীরে থাকার সময় তিনি একাধিক বড়-বড় জঙ্গিদমন অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁকে পুলিশ পদক (বীরত্ব) প্রদান করা হয়েছিল। চলতি বছরের ২১ এপ্রিল তিনি শ্রীনগরের এসএসপি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পোস্টার মামলাটি এখন আইপিএস চক্রবর্তীর রেরিয়ারের অন্যতম জটিল তদন্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

