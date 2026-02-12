Edit Profile
    Bangladesh Election 2026: হাসিনা-হীন বাংলাদেশে ভোটপর্ব নিয়ে মুখ খুলল দিল্লি, MEAর কোন বার্তা নির্বাচন ঘিরে?

    বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছেন, '... কী ধরনের জনমত উঠে আসে তা দেখার জন্য আমাদের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা উচিত।'

    Published on: Feb 12, 2026 5:12 PM IST
    By Sritama Mitra
    ২০২৪ সালে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এই প্রথম বাংলাদেশে ভোট আয়োজিত হচ্ছে। এদিন , সেদেশে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোট ও দেশের সংসদীয় নির্বাচন, দুটিই আয়োজিত হয়েছে। বিকেল ৪ পর্যন্ত চলেছে ভোটগ্রহণ। এরপরই মুখ খুলল ভারত। ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে বাংলাদেশের ভোটপর্ব নিয়ে বার্তা দেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল।

    রণধীর জয়সোয়াল (ANI Video Grab) (ANI Video Grab)
    বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'আমাদের নির্বাচনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা উচিত'।' তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা উচিত, দেখার জন্য যে কোন ধরণের জনমত সামনে আসে।’

    জয়সওয়াল বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে ভারতের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, নয়াদিল্লি সবসময় প্রতিবেশী দেশে 'অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের' পক্ষে দাঁড়িয়েছে।

    বিগত ২০২৪ সালে বাংলাদেশে ছাত্র বিদ্রোহে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর রাতারাতি তিনি ভারতে আশ্রয় নেন। সেই ঘটনার পর ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এবার বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। হাসিনা সরকার পতনের পর থেকে প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসন দ্বারা প্রতিবেশী দেশটি পরিচালিত হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতে ইসলামি এবার ভোট ময়দানে মুখোমুখি। এদিকে, ভোট গণনা শুরু হয়েছে, বিএনপি প্রধান তারেক রহমান প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামপন্থী নেতৃত্বাধীন জোটকে পরাজিত করার আস্থা ব্যক্ত করেছেন। ৬০ বছর বয়সী রহমান দেশের বৃহত্তম দল জামায়াত-ই-ইসলামীর নেতৃত্বাধীন একটি জোট থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারেন। প্রাথমিকভাবে রহমানের মা এবং দু'বারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি শেখ হাসিনার ক্ষমতায় থাকার ১৫ বছরের মধ্যে পতনের মুখোমুখি হয়েছিল। রহমান তাঁর মা খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবনতির পরে গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরে আসেন, যিনি ৩০ ডিসেম্বর মারা যান। এদিকে, জামায়াত নেতা শফিকুর রহমান নির্বাচনের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে প্রচারণার নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ন্যায়বিচার ও দুর্নীতি বন্ধকে নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি হিসাবে তুলে ধরেছেন। শফিকুর বলেন, সুষ্ঠু ফলাফল নিশ্চিত করতে তার দল যা যা করা দরকার তা করবে।

    এএফপি অনুসারে, ভোটগ্রহণ বিকেল ৪:৩০ টায় শেষ হয়েছে, প্রথম উল্লেখযোগ্য ফলাফল রাতারাতি নাও আসতে পারে, আগেই ঢাকা জানিয়েছে, গণভোট ও নির্বাচনের ভোট গণনা একসঙ্গে হওয়ার ফলে ফলাফল আসতে দেরি হতদে পারে। তবে দেশটির নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা এখন পর্যন্ত কেবল ‘কয়েকটি ছোটখাটো বিঘ্ন’ এর কথা জানিয়েছেন।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

