'নাজনিন মুন্নিকে সরিয়ে...,' বাংলাদেশে ফের টার্গেটে সংবাদমাধ্যম, মহিলা সাংবাদিককে হুমকি...

'নাজনিন মুন্নিকে সরিয়ে...,' বাংলাদেশে ফের টার্গেটে সংবাদমাধ্যম, মহিলা সাংবাদিককে হুমকি...
আবারও নিশানায় বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম। গত বছরের জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম ফ্রন্টলাইনার শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড নিয়ে বর্তমানে অগ্নিগর্ভ ওপার বাংলা। সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে তাঁর মৃত্যুর খবর বাংলাদেশে পৌঁছনোর পরেই বিক্ষোভকারীদের রোশানলে ছারখার হয়ে গিয়েছিল সংবাদমাধ্যম ‘প্রথম আলো’র দফতর। তাণ্ডব চলে ‘ডেইলি স্টারে’ও। এবার বাংলাদেশে টার্গেট করা হল বেসরকারি সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল টিভি’র প্রধান নাজনিন মুন্নিকে।
'নাজনিন মুন্নিকে হটাও'
সূত্রের খবর, গত ২১ ডিসেম্বর একদল যুবক 'গ্লোবাল টিভি'র তেজগাঁওয়ের দফতরে চড়াও হয়। তাঁরা দাবি করে, তৎক্ষণাৎ ওই চ্যানেলের প্রধান নাজনিন মুন্নিকে বরখাস্ত করতে হবে। নিজেদের ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসাবে দাবি করে ওই যুবকেরা। অভিযোগ, ওই যুবকেরা চ্যানেল কর্তৃপক্ষকে হুমকি দেয়, যদি তাঁরা অবিলম্বে মুন্নিকে বরখাস্ত না করেন, তাহলে ‘প্রথম আলো’ এবং ‘ডেইলি স্টারের’ মতো তাঁদের অফিসেও আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। পরে সাংবাদিক নাজনিন মুন্নিও জানিয়েছেন, তাঁকে ফেসবুকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ৭-৮ জন লোক তাঁর অফিসে চড়াও হয়ে হুমকি দিয়েছে।
ঘটনার সূত্রপাত
সাংবাদিক নাজনিন মুন্নি বলেন, ঘটনাটি ঘটে ২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় রিপোর্টারদের সঙ্গে বৈঠকের পর আমি চলে যাই। এরপর এমডি স্যারের কাছে ফোন আসে। কয়েকজন যুবক বলে, তাঁরা এমডি স্যারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তিনি তাদের আসতে বলেন। তারপর তারা ৭-৮ জন আসেন। এমডির রুমে প্রবেশ করেন। নিজেদের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের মহানগর শাখা কমিটি হিসেবে তারা পরিচয় দেন। আসার কারণ জানতে চাইলে তারা জানান, আমাদের শরিফ ওসমান হাদি ভাইয়ের জন্য মন খারাপ। আপনাদের গ্লোবাল টিভিতে হাদি ভাইয়ের কাভারেজ ভালো হয়নি। এটা আওয়ামী লিগের এমপির চ্যানেল আমরা জানি, কিন্তু আমরা কিছু বলি না। আপনারা নাজনিন মুন্নিকে কেন রাখছেন। উনি তো আওয়ামী লিগের দোসর। তখন এমডি বলেন, উনি আওয়ামী লিগের দোসর কীভাবে হন। আমরা তো উনাকে বুঝেশুনেই নিয়েছি। তখন তারা বলে, উনি আওয়ামী লিগের দোসর।’ এরপর তারা মুন্নিকে আওয়ামী লিগের সমর্থক বলে অভিযোগ করে তার অপসারণ দাবি করে। এমনকী চ্যানেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আহমেদ হুসেনকে একটি কাগজে সই করতে বলা হয়, যেখানে লেখা ছিল, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নাজনিন মুন্নিকে সরাতে হবে। কর্তৃপক্ষ সই করতে অস্বীকার করলে হুমকি আরও চড়া হয়।
মুন্নি যদিও কোনও রাজনৈতিক যোগসূত্র থাকার কথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন।তবে চ্যানেল কর্তৃপক্ষের পরামর্শে তিনি কয়েকদিন তাঁর অফিস এবং টেলিভিশনের স্ক্রিন থেকে দূরে থাকছেন। কিন্তু তিনি জানিয়েছেন, নিরাবতা কোনও বিকল্প হতে পারে না। এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে, এক সময়ের আন্দোলনকারী প্ল্যাটফর্ম কীভাবে উগ্র ও ভয়ঙ্কর রূপ নিচ্ছে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও স্বীকার করেছে, এই হুমকি তাদের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নয়। সংগঠনের সভাপতি রাশিদুল ইসলাম জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় অনুমতি ছাড়াই নগর ইউনিটের এক সদস্য এই কাজ করেছেন। তবুও বাস্তবতা হল, বাংলাদেশে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ চরমে। নাজনিন মুন্নির ঘটনাকে অনেকেই দেখছেন মতপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর সরাসরি আঘাত হিসেবে। নাজনিন মুন্নি নিজে অবশ্য স্পষ্ট জানিয়েছেন, তিনি ভীত নন এবং পেশাগত দায়িত্ব থেকে সরবেন না।