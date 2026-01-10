Edit Profile
    India-BNP meet latest update: ভোটের আগেই বাংলাদেশে বড় পদক্ষেপ ভারতের! ঢাকায় হয়ে গেল গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

    ভোটের আগেই বাংলাদেশে বড় পদক্ষেপ ভারতের! ঢাকায় হয়ে গেল গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। আগামী মাসেই বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হবে। তার আগে ঢাকায় বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মা। বৈঠক কার সঙ্গে হল?

    Published on: Jan 10, 2026 6:44 PM IST
    By Ayan Das
    ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় বর্মার সঙ্গে দেখা করলেন বিএনপি নেতা তারেক রহমান। শনিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার গুলশানে বিএনপির দফতরে আসেন ভারতীয় হাইকমিশনার। সেখানেই বৈঠক হয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে তারেকের সঙ্গে। তবে তাঁদের মধ্যে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তা নিয়ে আপাতত কোনও মন্তব্য করা হয়নি। বৈঠকের বিষয়বস্তু নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক বা বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন বা বিএনপির তরফে।

    ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর, আগামিদিনে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে তিনি কৌশল নেন, সেদিকে নজর আছে সকলের। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে এএফপি)
    ‘সৌজন্য সাক্ষাৎ’, দাবি বিএনপির

    বিএনপির তরফে শুধুমাত্র বলা হয়েছে যে ‘সৌজন্য সাক্ষাৎ’ হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের আগে বিএনপির প্রধানের সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনার বৈঠক নিয়ে একটি অংশের মধ্যে হইচই শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও অপর একটি মহল সেই বৈঠকের মধ্যে কোনও অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজতে নারাজ।

    খুবই স্বাভাবিক বৈঠক, মত বিশেষজ্ঞদের

    ওই অংশের বক্তব্য, শুক্রবার তো বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার দেখা করতে আসেন তারেকের সঙ্গে। পুরোটা নেহাতই সৌজন্যে সাক্ষাৎ। বিশেষত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ভোটে অনেকটাই এগিয়ে আছে বিএনপি। সেই পরিস্থিতিতে ভোটের আগে থেকেই তারেকের সঙ্গে সম্পর্কের ‘চ্যানেল’ খোলার চেষ্টা সব দেশই করছে বা করবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

    তারেক রহমানকে বিশেষ বার্তা দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী

    উল্লেখ্য, খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পরে বাংলাদেশে আসেন জয়শংকর। সেইসময় দেখা করেন তারেকের সঙ্গে। তাঁর হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশেষ বার্তা তুলে দেন। ওই চিঠিতে মোদী বলেন, ,'বাংলাদেশের উন্নতির পাশাপাশি ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক মজবুত করার ক্ষেত্রে উনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। (খালেদা জিয়ার) প্রয়াণে অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি হলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ চিরকালের মতো অম্লান থাকবে। আমি নিশ্চিত যে আপনার (তারেক) দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তাঁর আদর্শ মেনে এগিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর এবং ঐতিহাসিক সম্পর্কের নয়া সূচনা ও আরও সমৃদ্ধশালী করে তোলার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে তাঁর আদর্শ।'

