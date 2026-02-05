Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Meghalaya Blast: মেঘালয়ে অবৈধ কয়লা খনিতে বিস্ফরণ! নিহত বহু, আহত ১

    ঘটনাস্থলে কয়লা খনির কার্যক্রমের সময় বিস্ফোরণটি ঘটেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, যা অবৈধভাবে পরিচালিত বলে ধারণা করা হচ্ছে।  

    Updated on: Feb 05, 2026 9:08 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৃহস্পতিবার মেঘালয়ের পূর্ব জৈনহা পার্বত্য জেলার থাংস্কু এলাকায় একটি অবৈধ কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে দশের বেশি শ্রমিক নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। আহত এক শ্রমিককে চিকিৎসার জন্য শিলংয়ের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

    মেঘালয়ে অবৈধ কয়লা খনিতে বিস্ফরণ! নিহত বহু, আহত ১(PTI Photo)(PTI02_05_2026_000347B) (PTI)
    মেঘালয়ে অবৈধ কয়লা খনিতে বিস্ফরণ! নিহত বহু, আহত ১(PTI Photo)(PTI02_05_2026_000347B) (PTI)

    জেলা পুলিশ প্রধান বিকাশ যাদব জানিয়েছেন, প্রত্যন্ত খনির জায়গায় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত দশজনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে। এই অঞ্চলে পৌঁছানো কঠিন এবং উদ্ধার অভিযান এখনও শুরু হয়নি।’ পুলিশ বলছে, জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর দলগুলি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। পুলিশ সন্দেহ করছে যে একটি অবৈধ স্থানে খনন কার্যক্রমের সময় বিস্ফোরণটি ঘটেছিল।

    জেলা পুলিশ প্রধান বিকাশ যাদব বলেন, ‘বিষয়টি তদন্ত ও তদন্তাধীন রয়েছে।’ গত বছরের ডিসেম্বরে, একই জেলার একটি অবৈধ কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে দুজন শ্রমিক নিহত হন বলে জানা গিয়েছে, যার ফলে মেঘালয়ের মানবাধিকার কমিশন হস্তক্ষেপ করে এবং হাইকোর্ট নিযুক্ত একটি মনিটরিং কমিটি তদন্ত করে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে পূর্ব জ্যনতী পাহাড়ের উম্থে গ্রামে একটি অবৈধ কয়লা খনিতে পড়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলটি সিল করে দিয়েছে এবং মৃত্যুর আশেপাশের পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

    News/News/Meghalaya Blast: মেঘালয়ে অবৈধ কয়লা খনিতে বিস্ফরণ! নিহত বহু, আহত ১
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes