Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বাণিজ্য যুদ্ধে নয়া মোড়! ভারতের উপর মেক্সিকোর ৫০% শুল্কারোপ, রফতানি খাতে বড় ধাক্কা

    ভৌগোলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, ভারত এবং মেক্সিকো শক্তিশালী বাণিজ্য পার্টনারশিপ গড়ে তুলেছে।

    Published on: Dec 12, 2025 2:16 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আগেই ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এবার একই পথে হাঁটল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী দেশ মেক্সিকো। চিন-সহ এশিয়ার একাধিক দেশের পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছে তারা। আর এর বড় প্রভাব পড়তে চলেছে ভারতেও।

    ভারতের উপর মেক্সিকোর ৫০% শুল্কারোপ (REUTERS)
    ভারতের উপর মেক্সিকোর ৫০% শুল্কারোপ (REUTERS)

    নতুন ঘোষণা অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে এই শুল্ক। মেক্সিকো বলেছে, দেশের শিল্প ও উৎপাদকদের সুরক্ষার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মেক্সিকো সিটির সঙ্গে যে সব দেশের বাণিজ্য-চুক্তি নেই, তাদের ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। চিনের সঙ্গে ব্যবসা কমানো নিয়ে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শিনবাউমের সরকারের উপর তীব্র চাপ রয়েছে ওয়াশিংটনের। সেই পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত। তবে, মেক্সিকোর স্থানীয় বিভিন্ন ব্যবসায়ী গ্রুপ আগেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, উচ্চ হারে শুল্ক চাপালে তার মূল্য চোকাতে হতে পারে।

    কোন কোন পণ্যে শুল্ক?

    মেক্সিকোর দৈনিক এল উনিভার্সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অটো পার্টস ও হাল্কা গাড়ি, পোশাক, প্লাস্টিক, ইস্পাত, গৃহস্থালি সরঞ্জাম, খেলনা, টেক্সটাইল, আসবাব, জুতো, চামড়াজাত পণ্য, কাগজ, বোর্ড, মোটরসাইকেল, অ্যালুমিনিয়াম, ট্রেলার, কাচ, সাবান, পারফিউম ও প্রসাধন সামগ্রী-সহ নানা পণ্যের উপর এই শুল্ক কার্যকর হবে। মেক্সিকোর দাবি, ঘরোয়া শিল্পকে বাঁচাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত দেশের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য চুক্তি নেই তাদের উপরেই এই শুল্ক আরোপ করা হচ্ছে।

    কেন এই সিদ্ধান্ত?

    এশীয় দেশগুলির উপর নির্ভরতা, বিশেষত চিনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মেক্সিকো সরকার। ২০২৪ সালে দেশটি চিন থেকে ১৩০ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। মেক্সিকোর সরকারি হিসেবে অনুযায়ী, নতুন শুল্ক থেকে অতিরিক্ত ৩.৮ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব আসবে। চিন অবশ্য মেক্সিকোর এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ জানিয়েছে। বেজিং বলেছে, তারা সব ধরনের একতরফা শুল্ক বৃদ্ধির বিরোধিতা করে এবং মেক্সিকোকে একতরফা ও সুরক্ষাবাদী অবস্থান সংশোধন করার আহ্বান জানিয়েছে। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শিনবাউম দেশটির অভ্যন্তরীণ শিল্পকে রক্ষায় জোর দিচ্ছেন। মোরেনা দলের ডেপুটি রিকার্দো মনরিয়াল বলেছেন, 'আমরা মনে করি, শিল্পকে সমর্থন মানে কর্মসংস্থান তৈরি করা। তবে মেক্সিকোর প্রভাবশালী অর্থনৈতিক সংবাদমাধ্যম এল ফিনানসিয়েরো-এর বিশ্লেষকদের মতে, শুল্ক আরোপের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করাই বড় লক্ষ্য।

    ভারতের উপর কী প্রভাব পড়বে?

    রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুসারে, শুল্কের ফলে ভারত থেকে মেক্সিকোতে রফতানিকৃত প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের চালান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ভক্সওয়াগেন, হুন্ডাই, নিসান এবং মারুতি সুজুকির মতো বড় ভারতীয় গাড়ি রফতানিকারকরা সবচেয়ে বেশি চাপের মুখে পড়বে। ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ হওয়ায় ভারতের গাড়ি রফতানিতে বড় ধাক্কা আসবে। ভারতের অটোমোবাইল শিল্প সংগঠন বাণিজ্য মন্ত্রক চিঠি দিয়ে বলেছে, 'শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ভারতের গাড়ি রফতানি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমরা চাই ভারত সরকার মেক্সিকোর সঙ্গে আলোচনায় বসুক।' মেক্সিকো বর্তমানে ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম গাড়ি রফতানি বাজার। দক্ষিণ আফ্রিকা ও সৌদি আরবের পরই এই অবস্থান। বিশ্লেষকরা বলছেন, শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় রফতানিকারকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে।

    ভারত-মেক্সিকো বাণিজ্য

    ভৌগোলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, ভারত এবং মেক্সিকো শক্তিশালী বাণিজ্য পার্টনারশিপ গড়ে তুলেছে। ভারতীয় শিল্প কনফেডারেশন (CII) এর তথ্য অনুসারে, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ২০১৯-২০ সালে ৭.৯ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৩-২৪ সালে ৮.৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এ ধরনের শুল্ক পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি এবং রফতানির উপর প্রভাব ফেলবে। বাণিজ্য বিশ্লেষকরা মনে করছেন, মেক্সিকোর এই পদক্ষেপের ফলে ভারতের অর্থনীতিতে সরাসরি প্রভাব দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে অটোমোবাইল ও বৈদ্যুতিন পণ্যের খাতে।গত আগস্ট মাসে ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরমধ্যে ২৫ শতাংশ রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য জরিমানা হিসেবে আরোপ করা হয়েছিল। ট্রাম্পের আরোপিত এই শুল্ক পোশাক থেকে শুরু করে চামড়া, গয়না ও সামুদ্রিক খাবার পর্যন্ত শিল্পগুলিকে প্রভাবিত করেছে। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে অনেক কারণ। সেই কারণে নির্বাচিত পণ্যের উপর শুল্ক তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। অর্থনীতির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতের উপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপানোর ফলে মার্কিন বাজারে অনেক পণ্যের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। এর ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছিল। ভারতের রফতানি করা খাদ্য ও পানীয় কিনতে তাদের আগের চেয়ে বেশি ব্যয় করতে হচ্ছিল। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত।

    News/News/বাণিজ্য যুদ্ধে নয়া মোড়! ভারতের উপর মেক্সিকোর ৫০% শুল্কারোপ, রফতানি খাতে বড় ধাক্কা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes