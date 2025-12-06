ক্রমেই বাড়ছে সঙ্কট! যাত্রী দুর্ভোগে ইন্ডিগো-র ঘাড়েই দায় চাপালেন বিমানমন্ত্রী, দিলেন চরম হুঁশিয়ারিও

ক্রমেই বাড়ছে সঙ্কট! যাত্রী দুর্ভোগে ইন্ডিগো-র ঘাড়েই দায় চাপালেন বিমানমন্ত্রী, দিলেন চরম হুঁশিয়ারিও
গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার উড়ান বাতিলের ঘটনায় কার্যত বিধ্বস্ত ইন্ডিগো-র পরিষেবা। অভিযোগ গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এই পরিস্থিতিতে দেশের বৃহত্তম বিমানসংস্থা ইন্ডিগো কর্তৃপক্ষের দাবি, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছে পরিষেবা। কিন্তু শনিবারও দেখা গিয়েছে একই ছবি। পরপর বাতিল হয়েছে বহু উড়ান। টানা দু’দিন ধরে হাজারেরও বেশি ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় বিমানবন্দরে যাত্রী ক্ষোভ চরমে। এই পরিস্থিতিতে ইন্ডিগোর ‘অপারেশনাল মেল্টডাউন’-এর দায় একেবারে সংস্থার ঘাড়েই চাপালেন অসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী কে রামমোহন নায়ডু।
বার্তা সংবাদ এএনআই-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অসামরিক বিমান পরিবহনমন্ত্রী বলেন, 'দোষ কার, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। সমস্যার উৎস ইন্ডিগো নিজেই। অন্য কোনও এয়ারলাইন্স এ রকম সঙ্কটে পড়েনি।' তিনি জানান, নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশন (এফডিটিএল) নির্দেশিকা কার্যকর হয়েছে ১ নভেম্বর থেকেই। অথচ স্পাইসজেট, এয়ার ইন্ডিয়া, ভিস্তারা, কোনও সংস্থায় এমন অচলাবস্থা দেখা যায়নি। তাঁর কথায়, 'সমস্যাটা নিয়ম নয়, সমস্যা ইন্ডিগোর ভিতরেই।' রামমোহন নায়ডুর দাবি, 'মেট্রো বিমানবন্দরগুলিতে জট অনেকটাই কমেছে। দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাইয়ে ব্যাকলগ প্রায় নেই। আজ রাতের মধ্যেই বাকিগুলিও স্বাভাবিক হবে। ইন্ডিগো আগামিকাল সীমিত পরিষেবা চালু করবে, দু’-এক দিনের মধ্যে পূর্ণ ক্ষমতায় ফিরবে।' ইতিমধ্যেই ইন্ডিগো সংস্থার বিপর্যয়ের কারণ খতিয়ে দেখতে বিশেষ কমিটি গঠন করেছে বিমান মন্ত্রক। কোন স্তরে গলদ, কে দায়ী-সবই খতিয়ে দেখা হবে।
ইন্ডিগোর প্রস্তুতির অভাব প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'আমরা সব এয়ারলাইনকে আগেই জানিয়েছি, নিয়মিত আলোচনাও হয়েছে। এয়ারবাস এ৩২০-এর বিষয়ে ইএএসএ–র নির্দেশ মাত্র এক সপ্তাহে ৩২৩টি বিমানে সম্পন্ন হয়েছে, একটিও সমস্যা ছাড়াই। তাহলে ইন্ডিগোই বা পারল না কেন?' মন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'অ্যাকশন ‘হতে পারে’, এ কথা নয়। অ্যাকশন হবেই। এ রকম ঘটনা চলতে দেওয়া যাবে না। যাত্রীই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার।' তিনি আরও বলেন, 'প্রথমে, যখন অনেক ফ্লাইটে বিলম্ব হচ্ছিল... আমরা তাদের বলেছিলাম দুই দিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে। তবে, গতকালও আমরা বিভ্রাট দেখতে পেয়েছি। তাই, আমরা ইন্ডিগোকে বড় বড় কার্যক্রম বাতিল করতে বলেছি যাতে বিমানবন্দরে অতিরিক্ত ভিড় কম হয়।'
অন্যদিকে,শুক্রবার দুপুরে ইন্ডিগো-কে শ্রমবিধিতে ছাড় দেয় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। সমস্ত পাইলট বা বিমানচালক ও ক্রুর সদস্যদের জন্য সাপ্তাহিক বিশ্রাম সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রত্যাহার করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে বলা হয়৷ বিমান পরিষেবা বাতিলের মূলে পাইলট ও ক্রু-দের নতুন কাজের নিয়ম ৷ সেই নিয়ম অনুযায়ী, চরম পাইলট সঙ্কট দেখা দেয়। বাধ্য হয়ে বাতিল করতে হয় শ'য়ে শ'য়ে বিমান। ডিউটি টাইম লিমিটেশন রুলস অর্থাৎ পাইলট ও বিমানকর্মীরা কতক্ষণ ডিউটি করতে পারবেন, কতক্ষণ তাঁদের বিশ্রামের সময় দিতে হবে, তা মানতে গিয়েই যাবতীয় সমস্যার সূত্রপাত।