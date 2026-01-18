Edit Profile
    অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে ডিজিটাল স্ট্রাইক মোদীর, ২৪২ ওয়েবসাইট ব্লক করল কেন্দ্র

    অনলাইন বেটিং এবং জুয়া খেলার সাইটগুলোর বিরুদ্ধে বড়সড় পদক্ষেপ নিল ভারত সরকার।

    Published on: Jan 18, 2026 8:07 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    দেশে অবৈধ অনলাইন গ্যাম্বলিং এবং বেটিং খেলার দৌরাত্ম্য রুখতে বড়সড় পদক্ষেপ নিল মোদী সরকার। শুক্রবার ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের (MeitY) এক নির্দেশে ২৪২টি অবৈধ বেটিং ও জুয়ার ওয়েবসাইট ব্লক করা হয়েছে। এই সর্বশেষ পদক্ষেপের ফলে দেশে মোট বন্ধ করে দেওয়া এই ধরণের বেটিং সাইটের সংখ্যা ৭,৮০০ ছাড়িয়ে গেল।

    অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে ডিজিটাল স্ট্রাইক মোদীর, ২৪২ ওয়েবসাইট ব্লক করল কেন্দ্র(Image: Pixabay)
    গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালের অগস্টে ‘প্রোমোশন অ্যান্ড রেগুলেশন অফ অনলাইন গেমিং (PROG) অ্যাক্ট’ পাশ হওয়ার পর থেকেই এই কঠোর নজরদারি শুরু হয়েছে। এই আইনে ভারতে যেকোনো ধরণের অনলাইন মানি গেমিং (টাকা দিয়ে জুয়া খেলা) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

    সরকার একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা 'অনলাইন গেমিং অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। এই সংস্থার কাছে দেওয়ানি আদালতের (Civil Court) মতো ক্ষমতা থাকবে। তারা যেকোনো অবৈধ গেম বন্ধ করা, তলব করা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা রাখবে। PROG অ্যাক্ট অনুযায়ী, অবৈধ অনলাইন জুয়া খেলালে বা সেই সুবিধা প্রদান করলে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হলে ৩ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা হতে পারে।

    এই ধরণের প্ল্যাটফর্মের বিজ্ঞাপন দিলে ২ বছরের জেল এবং ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার সংস্থান রয়েছে।

    কেন এই কঠোর পদক্ষেপ? মন্ত্রকের আধিকারিকদের মতে, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো যুবসমাজকে রক্ষা করা। ১. আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি: অনলাইন জুয়ার নেশায় পড়ে অনেক পরিবার সর্বস্বান্ত হচ্ছে এবং অনেক যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। ২. মানি লন্ডারিং: অনেক ক্ষেত্রে এই অর্থপাচারের সাথে বিদেশের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। ৩. স্পষ্ট বিভাজন: প্রস্তাবিত নতুন নিয়মে ‘গেম অফ স্কিল’ (দক্ষতার খেলা) এবং অবৈধ ‘মানি গেম’-এর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করে দেওয়া হয়েছে। টাকা দিয়ে খেলা বা বাজি ধরা যেকোনো গেমই ভারতে নিষিদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে।

    সরকার এই আইনের নিয়মাবলী চূড়ান্ত করার আগে জনসাধারণের মতামত চেয়েছিল, যেখানে প্রায় ২,৫০০টি পরামর্শ জমা পড়েছে। শীঘ্রই চূড়ান্ত নিয়মাবলী বা ‘গাইডলাইন’ জারি করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ‘আজকের এই পদক্ষেপ ব্যবহারকারীদের, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে সুরক্ষিত রাখার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।’ অবৈধ জুয়ার প্ল্যাটফর্মগুলোর বিরুদ্ধে এই লড়াই আগামী দিনে আরও তীব্র হবে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

