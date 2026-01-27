Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘বিশ্বব্যাপী অস্থির পরিবেশে ভারত-ইইউ ট্রেড ডিল স্থিতিশীলতা আনছে’, USর নাকের ডগা দিয়ে চুক্তি সম্পন্ন করে বার্তা মোদীর!

    ভারত ও ইইউর মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্নের পর কী বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী?

    Published on: Jan 27, 2026 6:31 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    এক দিকে গ্রিনল্যান্ড ঘিরে ইউরোপের বহু দেশের সঙ্গে আমেরিকার বেড়ে চলা দূরত্ব, অন্যদিকে, ইরান-আমেরিকা দ্বন্দ্ব তুঙ্গে, আরেক দিকে ভারতের ওপর বিপুল পরিমাণ মার্কিন শুল্কের বোঝা, এই সবের মাঝেই সম্পন্ন হয়ে গেল ভারত-ইউরোপিয় ইউনিয়ন বাণিজ্য চুক্তি। এই চুক্তিকে কিছু দিন আগেই, দাভেসের মাটিতে ইইউ চিফ উরসুলা ‘সব চুক্তির জননী’ বলে ব্যাখ্যা করেন। আর তা ভারতের মাটিতে সম্পন্ন হল। সেই ঘোষণার পরই এই বাণিজ্য চুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

    ‘বিশ্বব্যাপী অস্থির পরিবেশে ভারত-ইইউ ট্রেড ডিল স্থিতিশীলতা আনছে’, USর নাকের ডগা দিয়ে চুক্তি সম্পন্ন করে বার্তা মোদীর! (PTI Photo/Salman Ali)(PTI01_27_2026_000278A) (PTI)
    ‘বিশ্বব্যাপী অস্থির পরিবেশে ভারত-ইইউ ট্রেড ডিল স্থিতিশীলতা আনছে’, USর নাকের ডগা দিয়ে চুক্তি সম্পন্ন করে বার্তা মোদীর! (PTI Photo/Salman Ali)(PTI01_27_2026_000278A) (PTI)

    এখনও সম্পন্ন হয়নি ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি। রাশিয়ার তেল কেনা ইস্যুতে ট্রাম্পের শুল্ক রোষে ভারত। আমেরিকা, ভারতের ওপর চাপিয়েছে ৫০ শতাংশ শুল্কের বোঝা। প্রায়ই মার্কিন মুলুক থেকে সেই শুল্কের অঙ্ক বাড়িয়ে দেওয়ার হুমকি আসে দিল্লির উদ্দেশে। এমন এক পরিস্থিতিতে ভারত ও ইউরোপিয় ইউনিয়ন সম্পন্ন করে ফেলল ব্লকবাস্টার বাণিজ্য চুক্তি। এই চুক্তি নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন,' বিশ্বব্যাপী অস্থির পরিবেশে ভারত-ইইউ ট্রেড ডিল বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা আনছে।'

    ভারতের সঙ্গে এই বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই মন্তব্য করেছে টিম ট্রাম্পের সদস্য। ট্রাম্প সহযোগী স্কট বেসান্ত খোঁচার সুরে বলেন,'রাশিয়ার তেল ভারতে যায়, পরিশোধিত পণ্য বের হয়, এবং ইউরোপীয়রা পরিশোধিত পণ্য কিনে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থায়ন করছে।'

    এদিকে, এই বাণিজ্য চুক্তির পর নরেন্দ্র মোদী বলেন,' ভারতের ইতিহাসের বৃহত্তম মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে, এবং আজ, অনেক সিইও-দের নিয়ে একটি বৃহৎ পরিসরে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন ব্যবসায়িক ফোরাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সমস্ত অর্জন বিশ্বের দুটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে অভূতপূর্ব সারিবদ্ধতার প্রতীক।' তিনি বলেন,' ইইউতে ভারতীয় বিনিয়োগ প্রায় ৪০ বিলিয়ন ইউরোতে পৌঁছেছে। আজ, গবেষণা ও উন্নয়ন, উৎপাদন এবং পরিষেবা সহ প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারত এবং ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির মধ্যে গভীর সহযোগিতা রয়েছে এবং ব্যবসায়ী নেতারা এর চালিকাশক্তি এবং সুবিধাভোগী উভয়ই। এখন সময় এসেছে এই অংশীদারিত্বকে একটি সমগ্র সমাজের অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত করার।' এদিন ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত ফোরামে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

    মোদী বলেন, ভারতের শ্রমনির্ভর বস্ত্রবয়ন, রত্ন ও অলংকার থেকে শুরু করে অটো পার্টস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ফলমূল, শাকসবজি, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং সামুদ্রিক পণ্য বাজার পাবে ইউরোপে। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান,'আমাদের কৃষক এবং মৎস্যজীবীরা এর মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবেন। আমাদের পরিষেবা খাতও উপকৃত হবে। তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা এবং ব্যবসায়িক পরিষেবা খাত বিশেষভাবে উপকৃত হবে।'

    News/News/‘বিশ্বব্যাপী অস্থির পরিবেশে ভারত-ইইউ ট্রেড ডিল স্থিতিশীলতা আনছে’, USর নাকের ডগা দিয়ে চুক্তি সম্পন্ন করে বার্তা মোদীর!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes