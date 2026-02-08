Mohan Bhagwat on Bangladesh: বাংলাদেশের হিন্দুরা ‘যদি সেখানে থেকে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেন.. ’ গর্জন ভাগবতের

Mohan Bhagwat on Bangladesh: বাংলাদেশের হিন্দুরা ‘যদি সেখানে থেকে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নেন.. ’ গর্জন ভাগবতের
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত রোববার প্রতিবেশী বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন যে, বাংলাদেশের হিন্দুরা যদি তাঁদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় তবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দুরা তাদের লড়াইয়ে সহায়তা করবে। মুম্বইয়ে আরএসএস লেকচার সিরিজের দ্বিতীয় দিনে 'সঙ্ঘের যাত্রার শতবর্ষ: নতুন দিগন্ত' শিরোনামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভাগবত উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশে হিন্দুদের জনসংখ্যা ১.২৫ কোটি।
‘বাংলাদেশে প্রায় ১.২৫ কোটি হিন্দু রয়েছেন। যদি তাঁরা সেখানে থেকে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে সারা বিশ্বের সব হিন্দু তাদের সাহায্য করবেন’ এই বার্তা দিয়ে কার্যত বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে হুঙ্কার আসে ভাগবতের কণ্ঠে।
মুম্বইয়ের ওরলির নেহরু সেন্টারে আরএসএসের শতবার্ষিকী উপলক্ষে মোহন ভাগবত যেখানে বক্তব্য রাখছিলেন, সেখানে দু'দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।
এর আগে, আগস্ট ২০২৪ সালে নির্বাসিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকেই বাংলাদেশে অস্থিরতা চলছে। গত বছরের ডিসেম্বরে ছাত্রনেতা ওসমান হাদিকে হত্যার পর থেকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে গণতাণ্ডবের ঘটনা বেড়েছে। গণপিটুনির ঘটনায় দীপু চন্দ্র দাসের মতো বেশ কয়েকজন হিন্দু যুবক নিহত হয়েছেন। এছাড়াও সেদেশে বহু নিহতদের মধ্যে ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও শিক্ষার্থী রয়েছেন। রাস্তায় বিক্ষোভের সময় বহু ক্ষেত্রে সেদেশে মব-হামলা চালানো হয়েছিল যা সংখ্যালঘুদের উপর সংগঠিত আক্রমণে পরিণত হয়েছিল।
আরএসএস প্রধান 'অনুপ্রবেশকারীদের' টার্গেট করেছেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও জনগণকে ‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করে পুলিশকে রিপোর্ট করার’ আহ্বান জানিয়েছেন। মোহন ভাগবত বলেন,''পূর্বতন সরকার দেশের জনসংখ্যা, বাড়ন্ত অনুপ্রবেশ নিয়ে মাথায় ঘামায়নি। সেই কারণেই ডেমোগ্রাফি এতটা বদলে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার প্রতিটি বিষয় নিয়েই তৎপর। তাঁরা কাজ শুরু করেছে। সফলও হবে।' হুঁশিয়ারির সুর চড়া করে ভাগবত বলেন,'ভারতকে এখন আর ভাঙা যাবে না। যারা ভারতকে ভাঙার চেষ্টা করবে, তারাই ভেঙে যাবে।''
আরএসএস প্রধান এদিনের অনুষ্ঠানে বলেন, ‘আমরা সনাক্তকরণ করে কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে পারি।’ এরই সঙ্গে তাঁর বার্তা,' আমাদের কোনও বিদেশিকে চাকরি দেওয়া উচিত নয়। যদি কেউ আমাদের দেশের হয়, আমরা তাদেরই চাকরি দেব, কিন্তু বিদেশিদের নয়।'
