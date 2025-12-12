Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ফ্রান্সের পুনরাবৃত্তি! ব্রিটেন জাদুঘর থেকে চুরি ৬০০টি দুর্মূল্য সামগ্রী, ভারতীয় শিল্পকর্মও

    সংগ্রহশালায় ১৯২০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যের জিনিস রয়েছে। যার মধ্যে ভারত এবং নানা দেশের জিনিস রয়েছে।

    Published on: Dec 12, 2025 1:12 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সম্প্রতি ফ্রান্সের লভ্যুর জাদুঘর থেকে চুরি গিয়েছিল বহু মূল্যের জিনিস। এই চুরির ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছিল তোলপাড়। এবার ব্রিটেনের এক জাদুঘরে হল চুরি। সূত্রের খবর, ব্রিস্টলে ব্রিটিশ এম্পায়ার অ্যান্ড কমনওয়েলথ জাদুঘর থেকে চুরি গিয়েছে ৬০০টি দুর্মূল্য এবং দুর্লভ সামগ্রী। যার মধ্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগের ভারতীয় জিনিসপত্রও রয়েছে।

    ব্রিটেন জাদুঘর থেকে চুরি ৬০০টি দুর্মূল্য সামগ্রী (AFP)
    ব্রিটেন জাদুঘর থেকে চুরি ৬০০টি দুর্মূল্য সামগ্রী (AFP)

    অ্যাভন এবং সমারসেট পুলিশের মতে, ২৫ সেপ্টেম্বর রাত ১টা থেকে ২টোর মধ্যে জাদুঘরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং কমনওয়েলথ সংগ্রহ থেকে জিনিসপত্রগুলি চুরি করা হয়েছিল। তারা ঘটনাস্থলে দেখা যাওয়া চারজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ সন্দেহভাজনের একটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করেছে। সন্দেহভাজনদের ধরার জন্য পুলিশ জনসাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে অ্যাভন এবং সমারসেট পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে ব্রিস্টল জাদুঘরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং কমনওয়েলথ সংগ্রহশালা থেকে চুরি যাওয়া শতাধিক জিনিসপত্রের মধ্যে ভারতের ঔপনিবেশিক ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি নিদর্শন রয়েছে। পিটিআই-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্লভ হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি বুদ্ধের মূর্তি, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক অফিসারের বেল্টের বকল্স-সহ আরও অনেক জিনিস রয়েছে চুরি যাওয়া সামগ্রীগুলির মধ্যে।

    চোরেরা সামরিক স্মারক, অলংকার, প্রাকৃতিক ইতিহাসের জিনিসপত্র এবং খোদাই করা হাতির দাঁত, ব্রোঞ্জ এবং রুপোর মূর্তি গুদাম থেকে সরিয়ে ফেলে। আরও জানানো হয়েছে, সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে, অভিযুক্তরা ব্রিস্টলের কাম্বারল্যান্ড রোড এলাকার একটি ভবনে প্রবেশ করে। তারা মূল্যবান এবং সাংস্কৃতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করা ৬০০ টিরও বেশি জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলে। পুলিশ আরও জানিয়েছে, 'ছবিতে দেখানো চারজনের সঙ্গে কথা বলতে চান কারণ তারা বিশ্বাস করেন যে তারা তদন্তে সহায়তা করতে সক্ষম হবেন এবং যারা তাদের চিনতে পারবে তাদের এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।' চুরি যাওয়া বেশিরভাগ নিদর্শন মূলত বর্তমানে বিলুপ্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও কমনওয়েলথ জাদুঘরের অংশ ছিল, যার বিস্তৃত সংগ্রহশালায় প্রায় ২০০০ জিনিসপত্রের একটি বিস্তৃত সংরক্ষণাগার রয়েছে। সংগ্রহশালায় ১৯২০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যের জিনিস রয়েছে। যার মধ্যে ভারত এবং নানা দেশের জিনিস রয়েছে। গত অক্টোবরে প্যারিসের লভ্যুর জাদুঘর থেকে বহুমূল্যের জিনিস চুরি যাওয়ার পর আবারও এই চুরির ঘটনায় স্বাভাবিক ভাবেই উঠছে প্রশ্ন। এত গুরুত্বপূর্ণ জাদুঘর থেকে কীভাবে চোরেরা জিনিস নিয়ে পালাতে পারে তা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা।

    News/News/ফ্রান্সের পুনরাবৃত্তি! ব্রিটেন জাদুঘর থেকে চুরি ৬০০টি দুর্মূল্য সামগ্রী, ভারতীয় শিল্পকর্মও
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes