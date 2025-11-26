অপারেশন মাইনর! কিশোরকে ISIS-এ যোগ দিতে উৎসাহ মায়ের, বিস্ফোরক তথ্য প্রকাশ্যে

Subscribe Now! Get features like
কেরলের এক ১৬ বছরের কিশোরকে জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএসআইএস)-এর মতাদর্শে দীক্ষিত করতে অনুপ্রাণিত করছে এক মা। ব্রিটেন-ভিত্তিক এক আইএসআইএস সমর্থকের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই কিশোরকে উগ্রপন্থায় দীক্ষিত করতে চেয়েছিল মা। অন্তত কেরল পুলিশের এফআইআরে এমনই অভিযোগ করা হয়েছে। এবার সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির তদন্ত প্রকাশ্যে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য।
পুলিশ সূত্রে খবর, কিশোরের মা কয়েক বছর ব্রিটেনে বসবাস করত। সেখানেই নাবালককে নিয়মিত আইএস প্রচারচিত্র, শিরশ্ছেদের ভিডিও, নিরস্ত্র মানুষের ওপর হামলার ক্লিপস-এ ধরনের গ্রাফিক ও উগ্রবাদী কনটেন্ট দেখানো হতো বলে দাবি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ভিডিওগুলি দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল কিশোরকে মানসিকভাবে ‘জিহাদি মতাদর্শের’ প্রতি অনুগত করে তোলা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ওই কিশোরের মগজ ধোলাই না করতে পেরে এ দেশে পাঠিয়ে দেয়। প্রথম দফার ব্রেনওয়াশ ব্যর্থ হওয়ার পর কিশোরকে কেরলে আনা হয় এবং তিরুঅনন্তপুরমের একটি মাদ্রাসায় ভর্তি করা হয়। পরিবারের দাবি ছিল, সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সেটি করা হয়। আলমিয়া একাডেমির শিক্ষক ওস্তাদ আহমেদ জানিয়েছেন, সিদ্দিক নামে সন্ত্রাসী মামলায় প্রাক্তন আসামিকে বিয়ে করেছিল ওই কিশোরের মা ফিধা মহম্মদ আলি। সিদ্দিকির আরও একটি পরিবার রয়েছে। তা সত্ত্বেও ফের বিয়ে করে সে।
এর আগে ইউএপিএ আইনের আওতায় দায়ের করা এফআইআরে দু’জনকে প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমজন, আনজার নামে পরিচিত, নথিতে তাকে তথাকথিত ইসলামিক স্টেট জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমানে সে বসবাস করছে ব্রিটেনের লেস্টারে। অন্যজন ওই কিশোরের মা। তদন্তকারীদের মতে, আনজারই ওই কিশোরকে তার ল্যাপটপে আইএসআইএসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ভিডিও দেখাত এবং সংগঠনের আদর্শকে ইসলামের শ্রেষ্ঠ পথ হিসেবে তুলে ধরত। এই আনজারের ভাই সিদ্দিক ২০১৬ সালের কানাকামালা আইএসআইএস ষড়যন্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। শিক্ষক ওস্তাদ আহমেদ বলেন, সিদ্দিক ও আনজার, দু'জন মিলে ওই কিশোরকে প্রভাবিত, পরিচালনা এবং মতাদর্শগতভাবে দীক্ষিত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওই কিশোর তার জীবনে কেউ হস্তক্ষেপ করুক তা চাইনি। তাঁর কথায়, 'বাচ্চাটি আমাকে বলেছিল যে আনজারের উগ্রপন্থী মতাদর্শ রয়েছে এবং সিদ্দিক বা আনজারের সঙ্গে তার যোগাযোগ রাখার কোনও আগ্রহ নেই। সে দু'জনকেই অপছন্দ করত। তারা তার মায়ের চেয়ে ওই কিশোরের জীবনে বেশি হস্তক্ষেপ করত। বাচ্চাটি বলেছিল যে তার মা আগে খ্রিস্টান ছিলেন।'
আলমিয়া একাডেমির চেয়ারম্যান শফি নকভি বলেন, ওই কিশোর ৩ জুলাই থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় দুই মাস মাদ্রাসায় ছিল। সিদ্দিক তার সঙ্গে প্রায়ই দেখা করতে আসত। তার দায়িত্বেই ছিল ওই কিশোর। তবে ওই কিশোরের মা ফিধা মহম্মদ আলিকে কখনও মাদ্রাসায় আসতে দেখা যায়নি। সে হয়তো ব্রিটেনে আছে। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের কোনও ধারণা ছিল না যে সিদ্দিককে আগে একটি এনআইএ মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। আমি মাত্র দুই দিন আগে এই বিষয়টি জানতে পারি এবং শুনে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।' ওই কিশোরের এক আত্মীয় মাদ্রাসা থেকে নিয়ে থানায় গেলে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, এই অভিযোগ পাওয়ার পরে তদন্ত শুরু হয়েছে। এমন কী পারিবারিক বিবাদের বিষয়টি মাথায় রেখে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন এক আধিকারিক। এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুযায়ী, সিদ্দিক আগে থেকেই বিবাহিত। তার দুটি সন্তানও রয়েছে। সিদ্দিক ২০১৬ সালের কানাকামালা আইএসআইএস ষড়যন্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। ওই মামলায় কেরল ও তামিলনাড়ুতে হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আটজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছিল। সূত্রের খবর, ওই তদন্ত চলাকালীন আনজার নজরদারিতে থাকলেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়নি, কারণ সেই সময় সে ইউক্রেনে থাকত। কেরল পুলিশের মতে, এই ঘটনাটি একটি বড় নেটওয়ার্কের অংশ হতে পারে। প্রাথমিক তথ্যে ইঙ্গিত মিলেছে যে জঙ্গি সংগঠনটির সঙ্গে যুক্ত স্লিপিং সেলের সদস্যরা হয়তো রাজ্যের কিছু এলাকায় সক্রিয় থাকতে পারে।