Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Muhammad Yunus Govt against Indian Media: কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা ইউনুসের, টলমল গদি সামলাতে সফট টার্গেট ভারতীয় মিডিয়া?

    বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্প্রতি ভারতীয় কূটনীতিককে তলব করেছিল। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন ভারতীয় মিডিয়ায় শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার দেওয়া নিয়ে আপত্তি ছিল ইউনুস সরকারের।

    Published on: Nov 14, 2025 9:19 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    নিজের গদি টলমল। আওয়ামি লিগ ক্রমেই ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। এদিকে সংস্কারের নামে দীর্ঘদিন ক্ষমতা আগলে থাকা ইউনুসের ওপর বেজায় চটে আছে বিএনপি। আবার নিজেদের স্বার্থের জন্য ইউনুসের ওপর চাপ বাড়িয়ে চলেছে জামাত এবং এনসিপি। এই সবের মাঝে ইউনুস প্রশসনের সফট টার্গেট যেন ভারতীয় মিডিয়া। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সম্প্রতি ভারতীয় কূটনীতিককে তলব করেছিল। জানা গিয়েছে, বিভিন্ন ভারতীয় মিডিয়ায় শেখ হাসিনার সাক্ষাৎকার দেওয়া নিয়ে আপত্তি ছিল ইউনুস সরকারের। এই আবহে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারপন বাধেকে তলব করা হয়। ইন্ডিয়া টুডের রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতীয় মিডিয়া আউটলেটগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার জন্য একটি প্রচার অভিযান শুরু করেছে ইউনুস সরকার।

    ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারপন বাধেকে তলব করেছিল ইউনুসের সরকার
    ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারপন বাধেকে তলব করেছিল ইউনুসের সরকার

    প্রসঙ্গত, সম্প্রতি মহম্মদ ইউনুসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম ভারতীয় মিডিয়াকে আক্রমণ শানিয়ে বলেছিলেন, 'পশ্চিমা সাংবাদিক এবং ভারতের জুতো চাটা সহকর্মীরা একজন পলাতক অপরাধীকে প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছে।' এরপরই আন্তর্জাতিক মিডিয়া মহল থেকে সমালোচনা করা হয়েছিল এই মন্তব্যের। ভারতের প্রেস ক্লাবও শফিকুলের মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে বিবৃতি জারি করেছে। এদিকে হাসিনার ইন্টারভিউ প্রসঙ্গে ভারতের স্পষ্ট অবস্থান, কারও স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতি নয় দিল্লি। এর আগে বিমস্টেক সম্মেলনের সময়ও হাসিনা ইস্যুতে মোদীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন ইউনুস। তবে সেই সময় মোদী বলেছিলেন, ভারতের সমাজ মাধ্যম উন্মুক্ত।

    এদিকে সাম্প্রতিক সময় একাধিক ভারতীয় মিডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছেন, মহম্মদ ইউনুস আদতে পাকিস্তানের হয়ে কাজ করছেন। এদিকে বাংলাদেশে সাংবাদিকরা আতঙ্কে রয়েছেন বলে দাবি হাসিনার। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের জুলাই থেকেই বাংলাদেশ অরাজকতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। আর বর্তমানে সাংবাদিকদের চুপ করানো হচ্ছে সেখানে। সংখ্যালঘুরা আতঙ্কে আছেন। মহিলাদের বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে। এরই সঙ্গে হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি নির্ধারণের কোনও এক্তিয়ারই নেই ইউনুসের সরকারের।' এদিকে আওয়ামি লিগকে আপাতত নিষিদ্ধ করা হয়েছে বাংলাদেশে। তবে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার সামনে ইউনুস 'অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের' কথা বলছেন। এই আবহে হাসিনা বলেছেন, আওয়ামি লিগ আইনি এবং রাজনৈতিক ভাবে এই ব্যানের বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখবে। এই সবের মাঝেই বৃহস্পতিবার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাজা ঘোষণা দিন জানিয়েছে। ১৭ নভেম্বর সোমবার সাজা ঘোষণা করবে ওই ট্রাইব্যুনাল।

    News/News/Muhammad Yunus Govt Against Indian Media: কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা ইউনুসের, টলমল গদি সামলাতে সফট টার্গেট ভারতীয় মিডিয়া?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes