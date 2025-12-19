Edit Profile
    Yunus Govt on Bangladeshi Hindu Murder: বাংলাদেশি হিন্দুকে পিটিয়ে খুনের পর দেহ পোড়ানোর ঘটনায় মুখ খুলল ইউনুস সরকার

    ময়মনসিংহের ভালুকায় হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করে তার দেহে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় মুখ খুলল ইউনুস সরকার। এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে হিংসা না করার আহ্বান জানানো হয়েছে বাংলাদেশবাসীকে। 

    Published on: Dec 19, 2025 2:26 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ তুলে এক হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে ময়নমনহিংসে। সেই ঘটনা নিয়ে এবার মুখ খুলল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। জানা গিয়েছে, ঘটনায় মৃতের নাম দীপু চন্দ্র দাস। ঘটনাটি ঘটেছে ১৮ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ, ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলায়। মৃত দীপু তারাকান্দা উপজেলার বাসিন্দা। তিনি পাইওনিয়ার নিট কম্পোজিট কারখানায় শ্রমিক ছিলেন। সেই কারখানাতেই নাকি পিটিয়ে খুন করা হয় দীপুকে।

    ময়মনসিংহের ভালুকায় হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করে তার দেহে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় মুখ খুলল ইউনুস সরকার।

    এই আবহে দেশে শান্তি বজার রাখার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি জারি করে ইউনুস সরকার বলেছে, ‘ময়মনসিংহে এক হিন্দু ব্যক্তিকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় আমরা গভীরভাবে নিন্দা জানাই। নতুন বাংলাদেশে এই ধরনের সহিংসতার কোনও স্থান নেই। এই নৃশংস অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না। এই সংকটময় মুহূর্তে আমরা প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাতে চাই, সহিংসতা, উস্কানি ও ঘৃণাকে প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধের মাধ্যমে শহিদ হাদির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করুন।’

    উল্লেখ্য, রিপোর্ট অনুযায়ী, দীপুর মৃতদেহ ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়েতে নিয়ে যায়। সেখানে রাস্তার পাশে তাঁর মৃতদেহ ফেলে রেখে তাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। সেই ঘটনার ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ইতিমধ্যেই। এর জেরে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এদিকে এই ঘটনার জেরে রাস্তা দীর্ঘক্ষণ অবরুদ্ধ থাকে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে অনেকক্ষণ পরে যায়। বাংলাদেশে 'মব সংস্কৃতি' ক্রমেই আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এছাড়া সেই দেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারও থামছে না। ময়মনসিংহের এই ঘটনা তারই উদাহরণ।

    উল্লেখ্য, গত ২০২৪ সালের অগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং নোবেল বিজয়ী মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার পর ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের তীব্র অবনতি ঘটে। সেই প্রেক্ষাপটে হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হয় বাংলাদেশে। ভাঙচুর করা হয় বহু মন্দিরে। চুরি করা হয় মন্দিরে। হামলা চালানো হয় হিন্দুদের বাড়ি, দোকানে। মেরে ফেলা হয় বহু হিন্দুকে। মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় বহু হিন্দুকে। এমনকী চাকরি থেকে জোর করে পদত্যাগ করানো হয় বাংলাদেশের বহু সংখ্যালঘুকে।

    বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন থামাতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ভারত এর আগেও বহুবার ইউনুসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সমালোচনা করেছে। অবশ্য ইউনুসের বাংলাদেশে পরিস্থিতির কোনও উন্নতি ঘটেনি। এর আগে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৈতৃক নিবাস ভাঙচুরের মতো ঘটনাও ঘটে বাংলাদেশে। এই পরিস্থিতিতে বহু বাংলাদেশি হিন্দু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সীমান্ত পার করে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টাও করেন। বাংলাদেশে হিন্দুরা ঐতিহাসিক ভাবে আওয়ামী লীগের ভোটার বলে চিহ্নিত। এই আবহে কট্টরপন্থীরা আরও বেশি করে হিন্দুদের ওপর চড়াও হয়েছে ইউনুস জমানায়।

