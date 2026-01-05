Bangladesh Govt's Step in Mustafiz Row: বাংলাদেশি মুস্তাফিজ IPL থেকে বাদ যাওয়ার ২ দিন পরই বড় নির্দেশ ইউনুসের সরকারের

Bangladesh Govt's Step in Mustafiz Row: বাংলাদেশি মুস্তাফিজ IPL থেকে বাদ যাওয়ার ২ দিন পরই বড় নির্দেশ ইউনুসের সরকারের
মুস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য তাদের জাতীয় দলকে ভারতে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর এবার বাংলাদেশ সরকার জানিয়ে দিল, সেই দেশে আইপিএল সম্প্রচার করা যাবে না।
ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স দল থেকে বাদ পড়েছে বাংলাদেশের ফাস্ট বোলার মুস্তাফিজুর রহমান। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই সবের মাঝেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য তাদের জাতীয় দলকে ভারতে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আর এবার বাংলাদেশ সরকার জানিয়ে দিল, সেই দেশে আইপিএল সম্প্রচার করা যাবে না।
আজ বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে আইপিএল সম্প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকবে বলে বলা হয়েছে। এদিকে বিজ্ঞপ্তিতে মুস্তাফিজকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্তের উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে, 'ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এহেন সিদ্ধান্তের কোনো যৌক্তিক কারণ জানা নেই। এমন সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জনগণকে ব্যথিত, মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ করেছে।'
উল্লেখ্য, গত ৩১ ডিসেম্বর খোকন দাস নামে এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে কোপ মেরে তাঁর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যবসায়ী ৩ জানুয়ারি মারা যান। কাকতালীয় ভাবে, এই খবর সামনে আসার কিছু পরই বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানান, কেকেআরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা মুস্তাফিজুরকে দল থেকে ছেড়ে দেয়।
নিলামে ৯ কোটি টাকারও বেশি দাম উঠেছিল মুস্তাফিজের। তাঁকে কিনেছিল কেকেআর। তবে দুই দেশের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে মুস্তাফিজকে দল থেকে ছেড়ে দিতে বলে বিসিসিআই। এর আগে সিএসকে, হায়দরাবাদের মতো দলের হয়ে আইপিএল খেলে গিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান। এদিকে একদিকে ভারত বয়কটের ডাক দিচ্ছে বাংলাদেশ। অপরদিকে মুস্তাফিজ বাদ পড়ায় কার্যত রাতের ঘুম হাওয়া হয়েছে বাংলাদেশিদের।
এদিকে মুস্তাফিজ বিতর্কের মাঝেই বাংলাদেশ-ভারত সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছিল বিসিবি। এর আগে ২০২৫ সালে রাজনৈতিক অশান্তির জেরে বাতিল হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর। তবে নয়া বছরে বিসিবির ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ১, ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ভারত বাংলাদেশে যাবে। এরপর ৯, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর হবে টি২০ সিরিজ। তবে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সেই সফরও হবে কি না, বলা কঠিন। তবে ততদিনে বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার চলে আসবে। অবশ্য মুস্তাফিজ কাণ্ডের আবহে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নিয়ে সংশয় থাকছে।
