    Bangladesh-Pakistan meet: ভারতের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যে ইউনুসের কাছে দূত পাঠাল পাক, অনেকে নাকি পড়তে যেতে চান

    পাকিস্তানি হাইকমিশনার ইমরান হায়দারের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস সাক্ষাৎ করলেন। আগামী জানুয়ারিতেই ঢাকা এবং করাচির মধ্যে সরাসরি বিমান চালু হয়ে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানি হাইকমিশনার।

    Published on: Dec 28, 2025 9:49 PM IST
    By Ayan Das
    ভারতের সঙ্গে যখন বাংলাদেশের চাপানউতোর চলছে, সেইসময় মহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে দেখা করলেন পাকিস্তানি হাইকমিশনার ইমরান হায়দার। রবিবার ঢাকায় পাকিস্তানি হাইকমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পরে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তরফে জানানো হয়েছে যে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অসামরিক বিমান পরিবহণ, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাক্ষেত্র, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সমন্বয় বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে আলোচনায় উঠে এসেছে ঢাকা-করাচি সরাসরি উড়ান পরিষেবার বিষয়টিও। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তরফে জানানো হয়েছে যে আগামী জানুয়ারিতেই ঢাকা এবং করাচির মধ্যে সরাসরি বিমান চালু হয়ে যাবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন পাকিস্তানি হাইকমিশনার।

    পাকিস্তানি হাইকমিশনার ইমরান হায়দারের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের সাক্ষাৎ। (ছবি সৌজন্যে, ফেসবুক Chief Adviser GOB)
    পাকিস্তানি হাইকমিশনার ইমরান হায়দারের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের সাক্ষাৎ। (ছবি সৌজন্যে, ফেসবুক Chief Adviser GOB)

    পাকিস্তানে নাকি উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে বাংলাদেশিদের

    রবিবারের সাক্ষাতের পরে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত বছরের তুলনায় বাংলাদেশের সঙ্গে ইসলামাবাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ২০ শতাংশের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানি হাইকমিশনার। তিনি জানিয়েছেন, দু'দেশই অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে বিনিয়োগের নয়া সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে। চিকিৎসা বিজ্ঞান-সহ বিভিন্ন বিষয়ে পাকিস্তানে উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশি পড়ুয়াদের আগ্রহ বেড়েছে। সেইসঙ্গে লিভার এবং কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য এখন বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানের হাসপাতালে আসা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

    পাক বিদেশমন্ত্রীর মন্তব্যের পরেই সেই সাক্ষাৎ

    আর সেই সাক্ষাৎ হয়েছে এমন একটা দিনে, যার কয়েক ঘণ্টা আগেই বাংলাদেশকে ‘ভাই’ বলে উল্লেখ করেন পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার। তিনি দাবি করেন, শেখ হাসিনা যখন বাংলাদেশের কুর্সিতে ছিলেন, ততদিন ইসলামাবাদকে পাত্তাও দিত না ঢাকা। সেইসময় বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের কোনও ‘এনগেজমেন্ট’ ছিল না। কিন্তু হাসিনা সরকারের পতনের পরে বাংলাদেশে গিয়ে বিএনপি, প্রাণের জামাত এবং এনসিপির সঙ্গে বৈঠক করে এসেছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইউনুসের আমলে। আর আগামী ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের পরে ঢাকার সঙ্গে আরও বেশি করে পাকিস্তান ‘এনগেজ’ করবে বলে জানান দার।

    ‘এনগেজমেন্ট’ বাড়বে বাংলাদেশের সঙ্গে, আশায় পাকিস্তান

    পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী তথা উপ-প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘একটি আমন্ত্রণপত্র দিতে ১১-১২ বছর আগে (বাংলাদেশে) গিয়েছিলেন হিনা রাব্বানি খান। কিন্তু কোনওরকম আলাপ-আলোচনা হয়নি। কারণ ওই সময় যে পরিস্থিতি ছিল, ওই সময় যিনি (বাংলাদেশের) প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, ওই সময় (বাংলাদেশের) যে সরকার ছিল, তা অত্যন্ত পাকিস্তান-বিরোধী ছিল। একটি বহুদেশীয় অনুষ্ঠানের জন্য উনি (হিনা) আমন্ত্রণপত্র দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও বৈঠক হয়নি।’

    সেই রেশ ধরেই পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী দাবি করেন, ইউনুসের আমলে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। তিনি নিজে বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেছেন। আর ভোটের পরে বাংলাদেশের সঙ্গে আরও বেশি করে ‘এনগেজ’ করবে পাকিস্তান। যে বাংলাদেশকে ‘ভাই’ বলে দাবি করেছেন পাকিস্তানের মন্ত্রী। যদিও কোন দেশ অস্ত্র হিসেবে নিজের ‘ভাইয়ের’ দেশের মেয়েদের ধর্ষণ করে, তা নিয়ে কিছু বলেননি তিনি।

