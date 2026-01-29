Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Muhammad Yunus on Bangladesh: জালিয়াতির চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ, নিজের দেশকে আয়না দেখিয়ে বিরক্তি প্রকাশ ইউনুসের

    ইউনুস বলেন, ‘সবকিছুই ভুয়ো। অনেক দেশ আমাদের পাসপোর্ট গ্রহণ করে না। ভিসা ভুয়ো, পাসপোর্ট ভুয়ো। আপনারা নিশ্চয়ই খবরটি দেখেছেন... আমরা এমন একটি প্রতারণার কারখানা তৈরি করেছি। বিদেশে বাংলাদেশিদের ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। এর মূল কারণ জাল কাগজপত্র।’

    Published on: Jan 29, 2026 9:15 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    'জালিয়াতির ক্ষেত্রে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে বাংলাদেশ খ্যাতি অর্জন করেছে', বললেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস খোদ। তিনি বলেন, ভুয়ো কাগজপত্রের কারণে বাংলাদেশ থেকে অনেক ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভিসা বন্ড তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাংলাদেশের নাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিজের দেশকেই তুলোধোনা করলেন ইউনুস।

    ইউনুস বলেন, ‘সবকিছুই ভুয়ো। অনেক দেশ আমাদের পাসপোর্ট গ্রহণ করে না। ভিসা ভুয়ো, পাসপোর্ট ভুয়াো।' (PTI)
    ইউনুস বলেন, ‘সবকিছুই ভুয়ো। অনেক দেশ আমাদের পাসপোর্ট গ্রহণ করে না। ভিসা ভুয়ো, পাসপোর্ট ভুয়াো।' (PTI)

    ইউনুস বলেন, 'সবকিছুই ভুয়ো। অনেক দেশ আমাদের পাসপোর্ট গ্রহণ করে না। ভিসা ভুয়ো, পাসপোর্ট ভুয়ো। আপনারা নিশ্চয়ই খবরটি দেখেছেন... আমরা এমন একটি প্রতারণার কারখানা তৈরি করেছি। বিদেশে বাংলাদেশিদের ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। এর মূল কারণ জাল কাগজপত্র। এর মধ্যে শিক্ষা সংক্রান্ত ভুয়ো নথিও রয়েছে। আমি এমন ঘটনা দেখেছি যেখানে মানুষ ভুয়ো সার্টিফিকেট ব্যবহার করে ভিসার জন্য আবেদন করেছে। একজন মহিলা ডাক্তার হিসাবে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সমস্ত নথি জাল ছিল। এ ধরনের কাজের কারণেই অনেক দেশ বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রবেশাধিকার দিতে চায় না।'

    এরপর ইউনুস বলেন, 'এসব জালিয়াতি বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীলতা দিয়ে করা হচ্ছে... কিন্তু সবটাই ভুল কারণে। তিনি বলেন, 'আমরা যদি প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে যেতে চাই, তাহলে আমাদের সততা নিশ্চিত করতে হবে। আমরা চাই না এই দেশ প্রতারণার কারখানায় পরিণত হোক। আমরা মাথা উঁচু করে পৃথিবীতে হাঁটতে চাই।' এদিকে প্রযুক্তিগত ভাবে বাংলাদেশ সরকার পিছিয়ে আছে বলেও দাবি করেন ইউনুস। তিনি বলেন, 'সরকারের কথা চিন্তা করেন। সরকার কতই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। হাসি পায়। পুরোনো বস্তা কেটে নিয়মনীতি নিয়ে আসে সরকার। তার ওপরে সংশোধন করতে হয়। মূল আইনটা বদলায় না। ওই যে ব্রিটিশ সরকার যে নীতি ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছে, ওই নীতির ওপরে এসব সংশোধন হচ্ছে। তবে মূল আইনেই তো গোলমাল। নতুন করে আইন বানাতে অসুবিধা কী? সেই পরিবর্তনে কেউ যায় না। সব ঠেকার কাজ করে। সরকারের ধর্ম হলো পুরোনোকে আঁকড়ে রাখা। আর প্রযুক্তির কাজ হলো সেই পুরোনো কাঠামো ফেলে দেওয়া। এই দ্বন্দ্বে প্রযুক্তিকেই জয়ী হতে হবে। নইলে আমরা জেতার সুযোগ হারাব। আমাদের নেতৃত্ব দিতে হবে, কিন্তু আমরা ফলোয়ার হয়ে বসে আছি। যার কারণে আমরা প্রযুক্তি বুঝি, কিন্তু কোনও জায়গা পাচ্ছি না।'

    News/News/Muhammad Yunus On Bangladesh: জালিয়াতির চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ, নিজের দেশকে আয়না দেখিয়ে বিরক্তি প্রকাশ ইউনুসের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes