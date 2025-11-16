Edit Profile
    Yunus' Press Secretary on Awami League: নির্বাচন-গণভোটে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে আওয়ামি লিগ? কী বললেন ইউনুসের প্রেস সচিব?

    আওয়ামি লিগকে কার্যত ভয় পেয়েই অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন মহম্মদ ইউনুস। তবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের দাবি, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাকি আওয়ামি লিগের আর কোনও প্রভাব নেই।

    Published on: Nov 16, 2025 11:05 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    শেখ হাসিনার ডাকা গত ১৩ নভেম্বরের লকডাউনে প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল ঢাকা। এদিকে আওয়ামি লিগকে কার্যত ভয় পেয়েই অন্যান্য সব রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন মহম্মদ ইউনুস। তবে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের দাবি, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাকি আওয়ামি লিগের আর কোনও প্রভাব নেই। এর আগে ব্রিটিশ মন্ত্রীকে ইউনুস বলে দিয়েছিলেন, এই নির্বাচনে আওয়ামি লিগকে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। এই আবহে হাসিনা দিল্লি থেকেই বার্তা দিয়েছিলেন, আওয়ামি লিগ ছাড়া বাংলাদেশের কোনও নির্বাচন বৈধ নয়। তিনি নির্বাচন বয়কটেক ডাক দিয়েছেন।

    আওয়ামি লিগ নিয়ে বড় দাবি বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের প্রেস সচিবের (ছবিটি প্রতীকী) (AFP)
    এই আবহে শফিকুল আলম বলেন, 'গত কয়েক দিনের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে দিয়েছে- দলটির বাস্তব সংগঠিত শক্তি আসলে কতটা সীমিত। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনে ব্যাঘাত ঘটানোর মতো শক্তি আওয়ামি লিগের আর নেই।' এর আগে শফিকুল আবার হাস্যকর দাবি করেছিলেন যে গত ১৩ নভেম্বর লকডাউনের জন্য নয়, বরং নির্বাচন-গণভোট নিয়ে ইউনুসের ভাষণ শুনতেই বাড়ি থেকে লোকজন বের হয়নি সেভাবে। যদিও ঢাকায় সেদিন সকাল থেকেই রাস্তাঘাট ফাঁকা ছিল। বাংলাদেশের সব মিডিয়াতেই সেই দৃশ্য ফুটে উঠেছিল।

    এরই মাঝে শফিকুল আলম এক ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হবে শান্তিপূর্ণ। সম্ভবত সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনও হতে পারে। তিনটি সাম্প্রতিক ঘটনা এই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করেছে। প্রথমত, বিএনপি তাদের সংসদীয় প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে- এমন আশঙ্কা ছিল। অনেকের ধারণা ছিল, শত শত বিদ্রোহী প্রার্থী দলের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন না। বিক্ষোভে নামবেন। এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষেও জড়াতে পারেন। কিন্তু এক-দুটি সামান্য ঘটনা ছাড়া ঘোষণাটি আশ্চর্যজনকভাবে শান্ত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।'

    এরপর নিজের দ্বিতীয় পয়েন্টে শফিকুল দাবি করেন, 'আওয়ামি লিগের সক্ষমতার সীমা স্পষ্টভাবে দেখছি এবং তা বেশ ছোট। বাংলাদেশ আওয়ামি লিগ দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছে যে তাদের একটি বিস্তৃত তৃণমূল নেটওয়ার্ক রয়েছে, যা যে কোনও নির্বাচন ব্যাহত করার মতো শক্তিশালী। কিন্তু গত কয়েক দিনের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে দিয়েছে- দলটির বাস্তব সংগঠিত শক্তি আসলে কতটা সীমিত। এখন তারা ক্রমেই ভাড়াটে টোকাই-ধরনের ক্ষুদ্র দুষ্কৃতকারী গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, যারা ফাঁকা বাসে আগুন দিতে পারে, ৩০ সেকেন্ডের ‘ঝটিকা মিছিল’ করতে পারে, কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এআই শাটডাউনের মতো প্রচারণা চালাতে পারে। প্রকৃত অর্থে তাদের মাঠে সাংগঠনিক শক্তি খুব কম। এই আবহে আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামি লিগের পক্ষে কোনও অস্থিরতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করার আশঙ্কা অত্যন্ত ক্ষীণ।'

    এবং শেষে শফিকুল লেখেন, 'তৃতীয়ত, সাম্প্রতিক সময়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির স্থিতিশীলতা দেখেই বোঝা যায়- পুলিশ, নিরাপত্তা বাহিনী এবং স্থানীয় প্রশাসন (ডিসি, এসপি, ইউএনও, ওসি) এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ও সংগঠিত। সবচেয়ে দক্ষ ও সক্ষম কর্মকর্তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তারা জাতির প্রত্যাশিত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল নির্বাচন সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।'

