Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'শান্তি নাকি গ্রিনল্যান্ডের...,' 'বোর্ড অফ পিস' নিয়ে ট্রাম্পকে তীব্র কটাক্ষ মাস্কের, ডাভোসে...

    ইলন মাস্কের মন্তব্য এমন সময় সামনে এল, যখন ট্রাম্প জানান, ‘বোর্ড অফ পিস’-এর প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি নিজেই দায়িত্ব নেবেন।

    Published on: Jan 23, 2026 1:04 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বৃহস্পতিবার সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে অনুষ্ঠিত ২০২৬ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ)-এ 'বোর্ড অফ পিসে'র সূচনা করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানা গিয়েছে, এই সনদের বর্তমানে সদস্য হিসেবে রয়েছে ৩৭টি দেশ। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য অনুযায়ী, ‘প্রায় সব দেশই এর অংশ হতে চায়।’ ট্রাম্পের ভাষায়, এই উদ্যোগ গাজায় যুদ্ধবিরতি বাস্তব করা, পুনর্গঠন ও নিরাপত্তা বজায় রাখার তদারকি করবে। আর ট্রাম্পের গঠিত 'বোর্ড অফ পিসে'র তীব্র কটাক্ষ করলেন এক সময়ের ঘনিষ্ঠ তথা টেক বিলিয়নেয়ার ইলন মাস্ক।

    ট্রাম্পকে তীব্র কটাক্ষ মাস্কের (Bloomberg)
    ট্রাম্পকে তীব্র কটাক্ষ মাস্কের (Bloomberg)

    ডাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের মঞ্চে হঠাৎ উপস্থিত হয়ে ইলন মাস্ক ট্রাম্পের নতুন গঠিত 'বোর্ড অফ পিস' নিয়ে কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য করেন। ব্ল্যাকরকের সিইও ল্যারি ফিঙ্কের সঙ্গে আলোচনায় মাস্ক শব্দের খেলায় ইঙ্গিত দেন, এই ‘পিস’ আসলে কী বিভিন্ন দেশের 'এক টুকরো' দখলের ভাবনা নয়? তাঁর এই মন্তব্যে যেমন হাসির রোল ওঠে, তেমনই তৈরি হয় চাঞ্চল্য। শেষে মাস্ক অবশ্য বলেন, তাঁর ও বিশ্বের লক্ষ্য একটাই-শান্তি। এখানেই শেষ নয় ট্রাম্পকে নিশানা করে মাস্ক রসিকতার সুরে বলেন, এই বোর্ডটি কী 'এক টুকরো গ্রিনল্যান্ড' বা 'এক টুকরো ভেনেজুয়েলা' পাওয়ার জন্য? ইলন মাস্কের মন্তব্য এমন সময় সামনে এল, যখন ট্রাম্প জানান, ‘বোর্ড অফ পিস’-এর প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি নিজেই দায়িত্ব নেবেন। সংস্থাটিকে তিনি ভবিষ্যতে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনাময় বলে বর্ণনা করেন।

    অন্যদিকে, সুইজারল্যান্ডের বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম-এ দর্শকদের সামনে বক্তৃতা প্রদান করতে গিয়ে ইলন মাস্ক তার বিস্তৃত কোম্পানি পোর্টফোলিওকে একটি একক প্রকৌশল মিশনের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেন: যাতে সভ্যতা শুধু টিকে থাকে তা নয়, বরং সমৃদ্ধি লাভ করে। এআই মডেল এবং মানবায়িত রোবট থেকে রকেট এবং সৌরশক্তি পর্যন্ত, মাস্ক যুক্তি দেন যে প্রতিটি প্রচেষ্টা মানব চেতনার বিস্তার এবং একটি জাগতিক এবং বহির্জাগতিক পরিসরে ভৌত প্রাচুর্য সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। মাস্কের মতে, জীবনের ভঙ্গুরতা প্রায়শই অবমূল্যায়ন করা হয়। বাহ্যিক সভ্যতা সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত প্রমাণ না থাকায়, তিনি বলেন, মানবজাতিকে চেতনার বিরলতা ধরে নেওয়া উচিত এবং এটি সংরক্ষণ করা উচিত। এই বিশ্বাস স্পেসএক্স-এর ভিত্তি, যা তিনি বহুজাগতিক জীবনের প্রচেষ্টার স্বরূপ বর্ণনা করেন যেন পৃথিবীতে কোনও একটি প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মানব চেতনাকে চিরতরে শেষ না করে দেয়।

    ইলন মাস্ক ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, মৃদু পরিস্থিতিতে, মানুষের চেয়ে বেশি রোবট থাকবে যার ফলে প্রতিটি পরিবার একটির মালিক হবে। তিনি প্রবীণদের সেবা, শিশুদের তদারকি এবং মৌলিক গৃহস্থালির কাজের প্রথম ব্যবহার দেখান, যুক্তি দেন যে জনসংখ্যাগত বাস্তবতা-বার্ধক্যজনিত জনসংখ্যা এবং কাজের শক্তির সংকোচন-স্বয়ংক্রিয়তাকে অপরিহার্য করে তোলে। তিনি স্বীকার করেন যে চ্যালেঞ্জটি হবে যখন কাজ আর অর্থনৈতিকভাবে প্রয়োজনীয় নয় তখন মানবিক লক্ষ্যকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা।

    News/News/'শান্তি নাকি গ্রিনল্যান্ডের...,' 'বোর্ড অফ পিস' নিয়ে ট্রাম্পকে তীব্র কটাক্ষ মাস্কের, ডাভোসে...
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes