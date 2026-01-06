Mustafizur Rehman issue: ভারতের IPL থেকে ছাঁটাই হওয়া মুস্তাফিজুরকে নিয়ে হাতে আসা সুযোগ ঘরে তুলল পাকিস্তান!

Mustafizur Rehman issue: ভারতের IPL থেকে ছাঁটাই হওয়া মুস্তাফিজুরকে নিয়ে হাতে আসা সুযোগ ঘরে তুলল পাকিস্তান!
পাকিস্তানের পিএসএল কী জানাচ্ছে?
আইপিএল থেকে সদ্য ছাঁটাই হয়েছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমান। তাঁকে কলকাতা নাইট রাইডার্স কিনলেও ৯ কোটিতে কিনলেও, পরে বিসিসিআই-র নির্দেশে এই বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে ছাঁটাই করা হয়। এতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছে বাংলাদেশ! এরই মাঝে মুস্তাফিজুরকে নিয়ে 'পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা' সুযোগ ঘরে তুলল পাকিস্তান। এদিন পাকিস্তানের পিএসএলর তরফে জানানো হয়েছে মুস্তাফিজুর পিএসএল-এ খযোগ দিচ্ছেন।
ভারতের আইপিএল থেকে তিনি ছাঁটাই হয়েছেন, আর তাঁকেই পাকিস্তানের পিএসএল দিল সুযোগ। মুস্তাফিজুরকে ঘিরে সদ্য পাকিস্তানের পিএসএল সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এক বার্তা দেওয়া হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে,' ব্যাটসম্যানদের সাবধানে খেলতেই হবে…এইচবিএল পিএসএল ১১-এ যোগ দিলেন মোস্তাফিজুর রহমান।'তবে পাকিস্তানের এই ক্রিকেট লিগের কোন দলের হয়ে মুস্তাফিজুর খেলবেন, তা নিয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। পিএসএল-এ মুস্তাফিজুর প্রথম নন।শেষবার মুস্তাফিজুরকে পাকিস্তানের পিএসএল-এ ২০১৮ সালে খেলতে দেখা যায়। তবে মাঝের বছরগুলিতে তিনি আর পাকিস্তানের এই লিগে খেলতে নামেননি। ৭ বছর পর ফের পাকিস্তানের মাটিতে নামবেন মুস্তাফিজুর।
এদিকে, আইপিএল শুরু হচ্ছে ২৬ মার্চ থেকে। এই একই দিনে শুরু হচ্ছে পাকিস্তানের পিএসএল। পিএসএল শেষ হবে ৩ মে। এদিকে আইপিএল শেষ হবে ৩১ মে। টি২০র আঙিনায় বিশ্বের তাবড় ক্রিকেটারদের এক মহাসমারোহ এই আইপিএল। এদেশের একাধিক তাবড় দল এই সমারোহে অংশ নিচ্ছে। তারই মধ্যে অন্যতম দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই ফ্র্যাঞ্চাইসির মালিক শাহরুখ খান। তাঁর দলে মুস্তাফিজুরকে নেওয়া ঘিরে কিছুদিন আগেও এদেশের রাজনৈতিক মহলে বেশ কিছু মন্তব্য ঘোরাফেরা করে। তারপরই বিসিসিআই, মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দিতে বার্তা দেয়। এরপর বাংলাদেশের এই পেসারকে ছেড়ে দেয় কেকেআর। এরপর ক্ষোভে ফুঁসে বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড জানায়, তারা নিরাপত্তার কারণ হেতু ভারতের মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে আসবে না। এছাড়াও বাংলাদেশে আইপিএল খেলার সম্প্রচার বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।
তবে পাকিস্তানের কোন ফ্র্যাঞ্চাইসি মুস্তাফিজুরকে দলে নিচ্ছে তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। প্লেয়ার্স ড্রাফটে রয়েছেন মুস্তাফিজুর। সেখান থেকে তিনি কোনও দল পাকিস্তানে পেতে পারেন।