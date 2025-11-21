Edit Profile
    ১৮ মাস ধরে হেনস্থা! জয়পুরে ছাত্রীর মৃত্যুতে বাড়ছে রহস্য, সিবিএসই-র রিপোর্টে...

    পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই মনে করা হচ্ছে।

    Published on: Nov 21, 2025 2:20 PM IST
    By Sahara Islam
    জয়পুরে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী স্কুলের চার তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হয় গত ১ নভেম্বর। সিসিটিভি ফুটেজে আমাইরার মীনাকে ঝাঁপ দিতে দেখা যায়, যা দেখে দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এই আবহে মৃত ছাত্রীর বাবা-মা দাবি করেছেন, ১৮ মাস ধরে স্কুলে আমাইরাকে নানা ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ক্লাস টিচার এ বিষয়ে জানলেও, নজর দেননি। বরং আমারইরার বাবা-মায়ের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

    জয়পুরে ছাত্রীর মৃত্যুতে বাড়ছে রহস্য (সৌজন্যে টুইটার)
    কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সিবিএসই)-র রিপোর্টে বলা হয়েছে, নিরাপত্তাজনিত যে নিয়ম রয়েছে, সেই নিয়ম ভঙ্গ করেছেন নীরজা মোদী স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাঁরা ওই ছাত্রীর গতিবিধির উপর নজরব রাখতে পারেননি। কারণ, আমারইরার ক্লাস ছিল নীচের তলায়। কী ভাবে সে পাঁচতলায় উঠে গেল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে রিপোর্টে। এছাড়াও, নিরাপত্তার জন্য এবং দুর্ঘটনা রুখতে স্কুলভবনে যে ইস্পাতের জাল লাগানোর কথা, তাও ছিল না। এদিক থেকেও নিরাপত্তাজনিত নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। আর এই নিয়ম লঙ্ঘনের জেরে মৃত্যু হয়েছে এক নিরীহ শিশুর। গত ১ নভেম্বর স্কুলের পাঁচতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী আমাইরা। তার বাবা-মায়ের অভিযোগ, আমাইরাকে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন করা হত। কিন্তু বার বার অভিযোগ সত্ত্বেও স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপ করেননি।

    সিবিএসই-র তদন্ত কমিটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঘটনার দিন স্বাভাবিক ছিল আমাইরা। ওই দিন সকাল ১১টার আগে পর্যন্ত তাকে গল্প করতে, নাচতে, চকোলেট এবং ফুচকা খেতে দেখা গিয়েছে। তাকে হাসি-খুশি থাকতেও দেখা গিয়েছে। কিন্তু ১১টার পর থেকেই ঘটনাক্রম বদলে যেতে শুরু করে। তার কয়েক জন পুরুষ সহপাঠী বোর্ডে তার সম্পর্কে এমন কিছু লিখেছিল, যা তাকে অত্যন্ত 'বিচলিত' করে তুলেছিল। সেই লেখা মুছে দিতেও বলেছিল। এই বিষয়ে 'ক্লাস টিচারের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি ছিল' বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে। এর আগে সেপ্টেম্বরে, আমাইরার বাবা এক পুরুষ সহপাঠীর বিষয়ে ক্লাস টিচারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তবে তিনি বলেছিলেন যে আমাইরাকে অন্য শিশুদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া দরকার। এরপরেই অক্টোবরে আমাইরার ‘হ্যালো’ শব্দটিকে বিকৃত করে সকলের সামনে ‘আই লভ ইউ’ বলে চালানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, এই বিষয়টি জানার পরেও ক্লাস টিচার কোনও পদক্ষেপ করেননি। গত বছরের মে মাসেও আমাইরাকে কুইঙ্গিত করা হয়। এরপরেই তার মা স্কুলে যান। কিন্তু শিক্ষককে বিষয়টি জানানো হলেও, তিনি গুরুত্ব দিতে চাননি বলে অভিযোগ। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ঘটনার দিন মেয়েটি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। এমন কিছু আলোচনা হয়েছিল, যা আমাইরাকে ব্যথিত করেছিল।

    সিবিএসই-র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্কুলটি মৌলিক শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়েছে। অভিযোগগুলি লিখিতভাবে নথিভুক্ত করা, প্রশিক্ষিত কাউন্সিলরের হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করা এবং শীর্ষ কর্তৃপক্ষকে জানানোর মতো পদক্ষেপ আদৌ নেওয়া হয়নি। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই গাফিলতিগুলি প্রমাণ করছে স্কুলের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা ব্যবস্থায় চিড় ধরেছে। পাশাপাশি, র‍্যাগিং প্রতিরোধ ও শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষার বিষয়ে বোর্ডের যে বাধ্যতামূলক নীতি রয়েছে, তা মানা হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলেই মনে করা হচ্ছে এবং ঘটনার ধারাবাহিকতা জানতে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

