    Modi talks to Tarique: তারেক রহমানের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর ফোনালাপ! কী কথা হল? ভারতের PMর পোস্টে কোন বার্তা

    প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর সম্পর্কের ওপর জোর দেন এবং শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য নয়াদিল্লির অঙ্গীকারের ওপর জোর দেন।

    Published on: Feb 13, 2026 5:14 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাংলাদেশের নির্বাচনে জয়লাভের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি)র নেতা তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী দুই প্রতিবেশী দেশের শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির জন্য ‘গভীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন’এর জন্য ভারতের অব্যাহত প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। শুক্রবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথমে তারেক রহমানকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানান। এরপর তারেক রহমানকে ফোনও করেন মোদী।

    তারেক রহমানের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর ফোনালাপ! কী কথা হল?
    তারেকের সঙ্গে ঠিক কী নিয়ে কথা হয়েছে মোদীর? ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর পোস্টে লেখেন,'মিঃ তারেক রহমানের সাথে কথা বলতে পেরে আনন্দিত। বাংলাদেশের নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য জয়ের জন্য আমি তাকে অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাঁর প্রচেষ্টায় আমি আমার শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানিয়েছি।'

    প্রধানমন্ত্রী তাঁর পোস্টে যোগ করেছেন, ‘গভীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সাথে দুটি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হিসাবে, আমি আমাদের উভয় দেশের জনগণের শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির জন্য ভারতের অব্যাহত প্রতিশ্রুতির কথা পুনর্ব্যক্ত করেছি।’

    বাংলাদেশে নির্বাচনের ফলাফল কী?

    তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে একটি নির্ণায়ক জনমত পাওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানান। বাংলাদেশে ঘোষিত ২৯৭ টি আসনের মধ্যে বিএনপি এবং তার সহযোগীরা ২১২ টি আসন পেয়েছে। 'প্রথম আলো' অনুসারে, বাংলাদেশ জামায়াত-ই-ইসলামির নেতৃত্বাধীন ১১ দলের নির্বাচনী জোট ৭৭ টি আসন জিতেছে, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ একটি আসন জিতেছে এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা সাতটি আসন পেয়েছে। দলগতভাবে পরিসংখ্যান দেখায় যে বিএনপি নিজেরাই ২০৯ টি আসন জিতেছে। জামায়াতে ইসলামি ৬৮ টি আসন, জাতীয় নাগরিক পার্টি ছয়টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস দুটি আসন, খেলাফত মজলিস একটি, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি একটি, গণ সংহতি আন্দোলন একটি এবং গণ অধিকার পরিষদ একটি আসন পেয়েছে। ভারত, এর আগে, বাংলাদেশ নির্বাচন নিয়ে বৃহস্পতিবার বলেছে যে তারা বাংলাদেশের নির্বাচনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করবে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, ‘বাংলাদেশে নির্বাচন চলছে। কী ধরনের জনমত আসছে তা দেখার জন্য আমাদের নির্বাচনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা উচিত। এবং তারপরে, আমরা সেখানে থাকা বিষয়গুলি দেখব।’

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

