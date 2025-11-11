Edit Profile
    Modi on Delhi Blast: রাতভর তদন্তে নজর মোদীর, বিদেশ থেকেই ষড়যন্ত্রকারীদের কড়া হুঁশিয়ারি

    Published on: Nov 11, 2025 12:25 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    দিল্লি বিস্ফোরণের আবহে বিদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ সকালে ভুটানে গিয়েছেন তিনি। সেখানেই একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে দিল্লি বিস্ফেরণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন তিনি। কড়া ভাষায় বলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীদের রোত করা হবে না।' এরই সঙ্গে তিনি জানান গতরাতে তিনি তদন্তকারী সংস্থাগুলির সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ বজায় রেখে চলেছিলেন। তদন্তের গতিবিধির ওপর নজর ছিল তাঁর।

    দিল্লি বিস্ফোরণ নিয়ে মোদী বলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীদের রোত করা হবে না।'
    মোদী আজ বলেন, 'আজ ভুটান, ভুটানের রাজপরিবার এবং বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাসী সকলের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। ভারত ও ভুটানের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গভীর আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন বিরাজ করছে। আর তাই, এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ভারতের এবং আমার অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু আজ আমি খুব ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এখানে এসেছি। গতকাল সন্ধ্যায় দিল্লিতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনাটি সকলকে শোকাহত করেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কষ্ট আমি বুঝতে পারি। আজ পুরো দেশ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। গত রাত জুড়ে আমি এই ঘটনার তদন্তকারী সকল সংস্থার সাথে যোগাযোগ রেখেছিলাম। আমাদের তদন্তকারী সংস্থাগুলি এই ষড়যন্ত্রের গভীরে পৌঁছাবে। এর পেছনের ষড়যন্ত্রকারীদের রেহাই দেওয়া হবে না। এই ঘটনায় দায়ী সকলকে বিচারের আওতায় আনা হবে।'

    উল্লেখ্য, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫৫ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই।

    জানা যায়, একটি সাদা রঙের হুন্ডাই আই২০ গাড়ি থেকে এই বিস্ফোরণ ঘটে। এর জেরে আশেপাশের বেশ কয়েকটি গাড়িতেও আগুন লাগে। বিস্ফোরণের পরপর অগ্নিশিখা দেখা যায় বেশ দূর থেকে। এই ব্লাস্টের আওয়াজও শোনা যায় বহু দূর থেকে। এই ঘটনায় সামনে এসেছে এক সিসিটিভি ফুটেজ। তাতে দেখা গিয়েছে, প্রায় ৩ ঘণ্টা সেই সাদা আই২০ গাড়িটি দাঁড়িয়ে ছিল লালকেল্লার পার্কিং লটে। পরে সন্ধ্যা ৬টা ৪৮ মিনিটে তা সেখান থেকে বের হয়। এর কিছুক্ষণ পরেই লালকেল্লার সামনে সেই গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের আগ মুহূর্তে নাকি সেই গাড়িটি অত্যন্ত ধীর গতিতে এগোচ্ছিল। তারপরই আচমকা বিকট বিস্ফোণের আওয়াজে গোটা এলাকা কেঁপে ওঠে। সবাই আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করে। মুহূর্তে আগুন ধরে যায় আশেপাশের একাধিক গাড়িতে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় সেই সব যানবাহন। তারপর ঘণ্টা খানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে থাকা মৃতদেহগুলির অংশ উদ্ধার করা হয়। এই হামলা চালায় উমর মহম্মদ নামে এক চিকিৎসক। ফরিদাবাদ থেকে ২৯০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সহ গ্রেফতার ডঃ মুজাম্মিলের সঙ্গে যোগ ছিল এই উমরের। এছাড়া উমর জইশ জঙ্গি বলে দাবি করা হচ্ছে।

