    Modi On Delhi Blast: ‘যারা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের…’ দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় কী লিখলেন মোদী?

    Narendra Modi On Delhi Blast Update: দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় এবার শোকপ্রকাশ করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি ঘটনার উপর নজর রাখছেন বলেও জানালেন তিনি। আর কী লিখলেন মোদী?

    Published on: Nov 10, 2025 10:19 PM IST
    By Sanket Dhar
    দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় এবার শোক প্রকাশ করলেন নরেন্দ্র মোদী। সোমবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন মোদী। ইতিমধ্যেই অমিত শাহের কাছ থেকে দুর্ঘটনার নিয়মিত আপডেট নিচ্ছিলেন তিনি। এবার এক্স হ্যান্ডলে নিহত ও আহতদের জন্য দুঃখপ্রকাশ করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী।‌

    শোকপ্রকাশ মোদীর (ছবি - Reuters)
    শোকপ্রকাশ মোদীর (ছবি - Reuters)

    কী লিখলেন মোদী

    এক্স হ্যান্ডলে মোদী লেখেন, ‘আজ সন্ধ্যায় দিল্লিতে বিস্ফোরণে যারা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা। আহতরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করুক। ক্ষতিগ্রস্তদের কর্তৃপক্ষ সহায়তা করছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহএবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছি।’

    কী বললেন অমিত শাহ

    প্রসঙ্গত, বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ-সহ একাধিক সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন অমিত শাহ। সাংবাদিক সম্মেলন করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ‘একটি ধীরে চলা গাড়িই বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দু।’ সেখান থেকেই আগুন আশেপাশের গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে বলে মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি অমিত শাহ জানান, ‘দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ঘটনায়। সমস্ত সিসিটিভি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিস্ফোরণ হওয়া গাড়িটি একটি আই২০ গাড়ি ছিল।’

    আহতদের ক্ষত মূলত আগুনের জন্য

    দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নিহত ১১ জন ও আহত ৩০ জন মতো। জানা গিয়েছে, আহতদের ক্ষত মূলত আগুনের কারণেই হয়েছে। অর্থাৎ কোনও আইইডি বা ওই স্তরের বোমার বিস্ফোরণ নয়। অর্থাৎ সন্দেহভাজন গাড়িতেও বোমা তৈরির মালমশলা বহন করা হচ্ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। একাধিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট মোতাবেক, সোমবারই ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার করা ৩৬০ কেজির আরডিএক্স-এর সঙ্গে এর যোগ থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

    ফরিদাবাদের ধৃত জঙ্গি মডিউলের সঙ্গে যোগ?

    প্রসঙ্গত, জম্মু কাশ্মীর পুলিশ ও দিল্লি পুলিশ সোমবার ও গত কয়েকদিন ধরে যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ২৯০০ কেজি আরডিএক্স উদ্ধার করেছে ফরিদাবাদ ও অন্যান্য এলাকা থেকে। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ চিকিৎসকসহ ৮ জনকে। দিল্লির ঘটনার পর ধর্মীয় স্থান, ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল এবং সীমান্ত এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেশ জুড়ে জারি করা হয়েছে হাই অ্যালার্ট।

