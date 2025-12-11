বিগ ব্যাংয়ের পরেই জন্ম! মহাবিশ্বের প্রাচীনতম তারার খোঁজ পেল NASA, বদলে যাবে সব ধারণা
নাসার জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (জেডব্লিউএসটি) সম্ভবত বিগ ব্যাংয়ের কিছু পরেই জন্ম নেওয়া মহাবিশ্বের প্রাচীনতম নক্ষত্রগুলিকে দেখতে পেয়েছে। গত মাসে ‘দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্স’-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাচীন নক্ষত্রগুলি, যাদের পপুলেশন ৩ বা পপ III তারাও বলা হয়, তারা LAP1-B নামক গ্যালাক্সিতে উপস্থিত রয়েছে, যা পৃথিবী থেকে ১৩০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।
জ্যোতির্বিদ এলি ভিসবালের নেতৃত্বে একটি দল পপ III তারার প্রমাণ পেশ করেছে। যেখানে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের ইনফ্রারেড বর্ণালী দেখায় যে তারাগুলি তীব্র অতিবেগুনী রশ্মি নির্গত করে। তারাগুলির ভর সূর্যের ভরের প্রায় ১০০ গুণ বেশি। গবেষণায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, LAP1-B পপ III তারা গঠনের জন্য তিনটি তাত্ত্বিক শর্ত পূরণ করেছে।
১. তারাগুলি একটি নিম্ন-ধাতব (হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম) পরিবেশে গঠিত হয়েছিল। তারা গঠনের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা ছিল।
২. তারা কম-ভরযুক্ত ক্লাস্টারে গঠিত হয়েছিল যেখানে মাত্র কয়েকটি খুব বড় তারা উপস্থিত ছিল।
৩. ক্লাস্টারটি প্রাথমিক ভর ফাংশনের জন্য গাণিতিক শর্ত পূরণ করে।
স্পেস ডট কম-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভিসবাল বলেছেন, 'যদি সত্যিই পপ III হয়, তাহলে এটিই এই আদিম নক্ষত্রগুলির প্রথম শনাক্তকরণ। পপ III নক্ষত্র আবিষ্কার করার জন্য, আমাদের সত্যিই জেডব্লিউএসটি-এর সংবেদনশীলতার প্রয়োজন ছিল, এবং আমাদের এবং LAP1-B-এর মধ্যে একটি গ্যালাক্সি ক্লাস্টার থেকে মহাকর্ষীয় লেন্সিং থেকে ১০০ গুণ বিবর্ধনেরও প্রয়োজন ছিল।'
মহাবিশ্বের বিবর্তন
এই নক্ষত্রগুলি বৃহত্তর ছায়াপথের জন্যও ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। যার ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য মহাবিশ্বের প্রথম মহাজাগতিক ব্যবস্থার গঠন এবং বিবর্তন সম্পর্কে আরও জানা সম্ভব হয়েছিল। প্রচলিত তত্ত্ব অনুসারে, হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম ডার্ক ম্যাটারের সঙ্গে মিলিত হয়ে এই প্রাচীন নক্ষত্রগুলি তৈরি হয়েছিল। যার ফলে সূর্যের ভরের ১০ লক্ষ গুণ এবং আমাদের নক্ষত্রের চেয়ে এক বিলিয়ন গুণ উজ্জ্বল বিশাল নক্ষত্র তৈরি হয়েছিল। ভিসবাল বলেন, 'এরপর আমরা পপ III থেকে পপ II তারা [মহাবিশ্বের দ্বিতীয় প্রজন্মের তারা]-তে রূপান্তরের আরও বিশদ হাইড্রোডাইনামিকাল সিমুলেশন করতে চাই যাতে তারা LAP-1B এবং অনুরূপ বস্তুর বর্ণালীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা দেখতে পারি।' গবেষকরা আরও জানিয়েছেন, গ্যালাক্সি ক্লাস্টার থেকে মহাকর্ষীয় লেন্সিং সহ পপ III নক্ষত্রের অধ্যয়নের পরিপ্রেক্ষিতে ‘LAP1-B কেবল হিমশৈলের চূড়া হতে পারে।'