'সঞ্চার সাথী' আসলে 'পেগাসাস'? স্মার্টফোনে বাধ্যতামূলক অ্যাপ নিয়ে উত্তাল রাজনীতি

'সঞ্চার সাথী' আসলে 'পেগাসাস'? স্মার্টফোনে বাধ্যতামূলক অ্যাপ নিয়ে উত্তাল রাজনীতি
কেন্দ্রের তরফে ২৮ নভেম্বর এই নির্দেশিকা সরাসরি পাঠানো হয়েছে বড় বড় স্মার্টফোন নির্মাতা সংস্থাগুলির কাছে।
সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করতে এবং টেলিকম প্রতারণা মোকাবিলায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশনস (ডিওটি) সম্প্রতি এক নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে, যেখানে দেশের সমস্ত মোবাইল হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক ও আমদানিকারকদের জন্য তাদের ডিভাইসে রাষ্ট্র-পরিচালিত সাইবার নিরাপত্তা অ্যাপ ‘সঞ্চার সাথী’ প্রি-ইনস্টল করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।অন্যদিকে, এই অ্যাপের বাধ্যতামূলক প্রি-ইনস্টল নীতিকে ঘিরে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জমানায় এর আগেও ফোনে আড়িপাতা-কাণ্ড নিয়ে অভিযোগের ঝড় উঠেছে। সেই সময়ে অভিযোগ ছিল, পেগাসাস স্পাইওয়ারের মাধ্যমে রাহুল গান্ধী থেকে শুরু করে প্রশান্ত কিশোরের ফোনে আড়ি পাতছে সরকার। সেই সময় সরব হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। জাতীয় রাজনীতিতে সেই পর্ব যেন ফের ফিরে এসেছে নয়া সঞ্চার সাথী অ্যাপকে কেন্দ্র করে।
'সঞ্চার সাথী' কী?
সরকারি টেলিকম দফতরের উদ্যোগে তৈরি 'সঞ্চার সাথী' প্ল্যাটফর্মের লক্ষ্য হল মোবাইল সাবস্ক্রাইবারদের সুরক্ষা দেওয়া। সাইবার প্রতারণা সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতন করা। চুরি বা হারিয়ে যাওয়া ফোন খুঁজে পেতে সাহায্য করা এবং নিজের নামে চলা সন্দেহজনক মোবাইল সংযোগ শনাক্ত করা। ওয়েবসাইটের ভাষায়, 'সঞ্চার সাথী মোবাইল গ্রাহকদের ক্ষমতায়ন, নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং সরকারের জনমুখী উদ্যোগ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে তৈরি করা হয়েছে।' টেলিকম নিরাপত্তা ঝুঁকি ও সাইবার প্রতারণা মোকাবিলার জন্য ডিওটি দ্বারা তৈরি এই ‘সঞ্চার সাথী’ অ্যাপটির ব্যবহারকারীরা যেসব সুবিধা পাবেন সেগুলি হল, আইএমইআই নম্বর ব্যবহার করে হ্যান্ডসেটটি আসল কিনা তা যাচাই করা, হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া ডিভাইসের রিপোর্ট করা এবং সেগুলিকে ট্র্যাক করা, ব্যবহারকারীর নামে নিবন্ধিত মোবাইল সংযোগগুলি পরীক্ষা করা ইত্যাদি। সরকারের দৃঢ় অবস্থান, এই উদ্যোগ 'নজরদারি বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ নয়, এটি একান্তই জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন।'
স্মার্টফোন নির্মাতাদের নির্দেশ
কেন্দ্রের তরফে ২৮ নভেম্বর এই নির্দেশিকা সরাসরি পাঠানো হয়েছে বড় বড় স্মার্টফোন নির্মাতা সংস্থাগুলির কাছে। জানানো হয়েছে, ফোন তৈরির পরেই তাতে ‘লোড’ করে দিতে হবে ‘সঞ্চার সাথী।' ৯০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে করতে হবে এই ব্যবস্থা। ‘প্রি-ইনস্টলড’ ওই অ্যাপ চাইলেও আনইনস্টল করা যাবে না। কেন্দ্রের দাবি, সাইবার জালিয়াতি মোকাবিলাতেই এই পদক্ষেপ। সফ্টওয়্যার আপডেটের মাধ্যমে এই অ্যাপটি ফোনে চলে আসবে। মোবাইল হ্যান্ডসেটের আইএমইআই নম্বর ব্যবহার করে তা আসল কিনা তা পরীক্ষা করবে। সন্দেহভাজন প্রতারণামূলক কল বা মেসেজ রিপোর্ট করবে। হারিয়ে যাওয়া বা চুরি যাওয়া ফোনের রিপোর্ট করবে। আপনার নামে ইস্যু করা সমস্ত মোবাইল সংযোগ দেখবে। ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিশ্চিন্তে অ্যাক্সেস করতে পারবেন।
বিরোধীদের নিশানা
বিরোধী দলগুলি কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছে, এটিকে অসাংবিধানিক এবং রাষ্ট্রীয় নজরদারি সক্ষম করার প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল এই নির্দেশিকার বিরোধিতা করে এটিকে ‘সংবিধানিকের বাইরে’ বলে অভিহিত করেছেন। এক্স পোস্টে তিনি বলেছেন, ‘বিগ ব্রাদার আমাদের দেখতে পারে না’, তাঁর যুক্তি, জীবনের মৌলিক অধিকারের মধ্যে রয়েছে গোপনীয়তার অধিকার, এটি আর্টিকেল ২১-এর অধীনে।' তিনি সঞ্চার সাথীকে ‘প্রত্যেক ভারতীয়কে পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি ডিস্টোপিয়ান হাতিয়ার’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অভিযোগ করেছেন, এটি নাগরিকদের ‘প্রতিটি গতিবিধি, মিথস্ক্রিয়া এবং সিদ্ধান্তের’ উপর নজর রাখবে। কংগ্রেস অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানিয়েছে, আদেশকে সাংবিধানিক অধিকারের উপর ‘নিরন্তর আক্রমণ’-এর একটি নমুনা বলে অভিহিত করেছে। শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদীর তোপ, এই নির্দেশিকা যেন 'BIG BOSS surveillance moment।' তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র 'গোপনে নাগরিকের ফোনে প্রবেশের সোপান তৈরি করছে', এবং এই ধরনের প্রযুক্তিগত নজরদারি 'তীব্র প্রতিরোধের মুখোমুখি হবে।' তিনি আরও বলেন, নাগরিকের অভিযোগ নিষ্পত্তির শক্তিশালী কাঠামো গড়ে তোলার বদলে আইটি মন্ত্রক 'নজরদারি ব্যবস্থারই প্রসার ঘটাতে ব্যস্ত।'
বিরোধীরা অনেকেই সঞ্চার সাথী অ্যাপটিকে কুখ্যাত পেগাসাস স্পাইওয়্যারের সঙ্গে তুলনা করছেন। এক্স পোস্টে কংগ্রেস সাংসদ কার্তি চিদাম্বরম লিখেছেন, 'এটা পেগাসাস প্লাস প্লাস। সরকারের হাতে চলে যাবে আমাদের ফোন, আর আমাদের ব্যক্তিগত জীবন।' রাজনৈতিক বিশ্লেষক তেহসিন পুনাওয়ালা আরও এক ধাপ এগিয়ে সতর্ক করেছেন, প্রি-ইনস্টল ও আনইনস্টল-অযোগ্য অ্যাপ নাগরিকদের ওপর 'রাষ্ট্রীয় নজরদারির ছায়া' বিস্তার করতে পারে। তাঁর অভিযোগ, এই উদ্যোগ কার্যত সরকারের হাতে 'কল, বার্তা থেকে লোকেশন পর্যন্ত সবকিছু নজরদারির' উপায় তুলে দেবে, একটি কাঠামো যা নাগরিককে 'অপরাধীর মতো ট্র্যাক করার' পথ খুলে দেয়।
কী বলছে স্মার্টফোন নির্মাতারা?
সংবাদস্থা রয়টার্স এই বিষয়ে অ্যাপল, স্যামসাং ও শাওমির মতো মোবাইল নির্মাতা সংস্থা ও টেলিকম মন্ত্রককে যোগাযোগ করলেও সোমবার রাত পর্যন্ত তারা কোনও জবাব দেয়নি। তবে সূত্রের খবর, সরকার কেন কোনও আলোচনা না করে এতবড় একটা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়েছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে সর্বত্র। ভারতে জানুয়ারি মাসে চালু হওয়া ‘সঞ্চার সাথী’ অ্যাপ ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষের বেশি বার ডাউনলোড হয়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এই অ্যাপের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত ৩৭ লক্ষেরও বেশি হারানো বা চুরি যাওয়া ফোন ব্লক করা সম্ভব হয়েছে এবং ৩ কোটির বেশি ভুয়ো মোবাইল সংযোগ বন্ধ করা হয়েছে। শুধু অক্টোবরেই উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার মোবাইল।