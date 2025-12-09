স্বামীর প্রতারণা-নির্যাতন! আর্থিক সংকটে চরম পদক্ষেপ কবাডি খেলোয়াড়ের, হাড়হিমকাণ্ডে...

স্বামীর প্রতারণা-নির্যাতন! আর্থিক সংকটে চরম পদক্ষেপ কবাডি খেলোয়াড়ের, হাড়হিমকাণ্ডে...
মহারাষ্ট্রের নাগপুরে জাতীয় স্তরের এক কবাডি খেলোয়াড়ের মৃত্যুতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের আগে স্বামী তাঁকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর সেই কথা রাখেননি। আর তারপরেই আত্মঘাতী হয়েছেন ওই কবাডি খেলোয়াড়।
পুলিশ সূত্রে খবর, ২৯ বছর বয়সি কবাডি খেলোয়াড়ের নাম, কিরণ সুরজ দাধে। ২০২০ সালে স্বপ্নীল জয়দেব লাম্ভগারেকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। কিরণের পরিবার আর্থিকভাবে দুর্বল ছিল। পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের আগে স্বপ্নীল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিরণ ও তাঁর ভাই দু'জনেই চাকরি পাবেন। ফলে পরিবারের উপর থেকে আর্থিক অনটনের দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। কিরণ জাতীয় স্তরের কবাডি খেলোয়াড়। বিয়ের কয়েক বছর পরেই টের পান, তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। কিরণ এও জানিয়েছিলেন, বিয়ের পর থেকে স্বপ্নীল মানসিকভাবে চরম হেনস্থা করতেন। যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। লাগাতার কটুক্তি সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়িতে ফিরে যান কিরণ। এরপর ফোনেই কটুক্তি করে হুমকি দিতেন তাঁকে। শেষ পর্যন্ত কিরণকে তাঁর পরিবার জোর করে আদালতে ডিভোর্স পিটিশন জমা দিতে বলে। পরিবারের অভিযোগ, নির্যাতন ও হুমকির সমস্ত বার্তা কিরণ নিজের ফোনে প্রমাণ হিসেবে রেখে দিয়েছিলেন। সেই বার্তাগুলোও এখন পুলিশের তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
গত ৪ ডিসেম্বর বাড়িতে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন কিরণ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তিন দিন চিকিৎসার পর ৭ ডিসেম্বর মৃত্যু হয় তরুণ কাবাডি খেলোয়াড়ের। মাত্র কয়েক বছরের দাম্পত্য জীবনেই এই পরিণতি, স্থানীয় মহলে শোকের ছায়া। বর্তমানে স্বপ্নীল পলাতক। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৮ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাঁর খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে। পাশাপাশি তদন্তকারীরা কিরণের ফোনে থাকা বার্তাগুলি খতিয়ে দেখছেন। অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ক্রীড়ামহল ও মহিলা সংগঠনগুলির মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, কেবল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ নয়, দীর্ঘদিনের টক্সিক সম্পর্ক ও নির্যাতনই এই ঘটনার অন্যতম কারণ। পরিবারের দাবি, কিরণ আর পাঁচটা মানুষের চেয়ে আলাদা ছিলেন। খেলাধুলোয় কেরিয়ার করতে চেয়েছিলেন। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য ছিলেন মরিয়া। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা, মানসিক অত্যাচার এবং অপমান তাঁকে ভেঙে দেয়। প্রসঙ্গত, গত মাসেই পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় কবাডি খেলোয়াড় গুরবিন্দর সিংকে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠেছিল লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে। খেলোয়াড়কে খুন করার পরেই লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের পক্ষ থেকে আনমোল বিষ্ণোই নামে একটি পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে সে ঘটনার দায় স্বীকার করে।