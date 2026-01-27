'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া...,' ইউরোপীয় নেতাদের 'তাচ্ছিল্য', সতর্কবার্তা ন্যাটো প্রধানের

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া...,' ইউরোপীয় নেতাদের 'তাচ্ছিল্য', সতর্কবার্তা ন্যাটো প্রধানের
ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ডের ইউরোপীয় সমর্থকদের উপর নতুন শুল্ক আরোপের কথা বললেও পরে রুটের সহায়তায় খনিজ সমৃদ্ধ এই দ্বীপটি নিয়ে একটি চুক্তির ‘ফ্রেমওয়ার্ক’ বা রূপরেখা তৈরি হওয়ায় তিনি সেই হুমকি প্রত্যাহার করে নেন।
বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক জোট ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুটে জোর দিয়ে বলেছেন, মার্কিন সামরিক সহায়তা ছাড়া ইউরোপ নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম এবং তেমন সক্ষমতা অর্জন করতে হলে দেশগুলিকে বর্তমান সামরিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রার দ্বিগুণের বেশি খরচ করতে হবে। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে সোমবার ইউরোপীয় জোটের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক ছিল নেটো প্রধানের। ওই বৈঠকেই ইউরোপের সামরিক ক্ষমতা নিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি।
গ্রিনল্যান্ডের ‘দখল’ করার জন্য সম্প্রতি ফের উঠেপড়ে লেগেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিন্তু ট্রাম্পের এমন আচরণে সায় নেই ইউরোপীয় দেশগুলির। যা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বন্দ্বও প্রকাশ্যে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে ইউরোপের সামরিক ‘দুর্বলতা’ নিয়ে মন্তব্য করলেন নেটো প্রধান মার্ক রুটে। ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আইনপ্রণেতাদের রুটে বলেন, ‘যদি কেউ মনে করেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা সামগ্রিকভাবে ইউরোপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়া নিজেকে রক্ষা করতে পারবে, তবে তা স্বপ্নই থেকে যাবে। । আপনারা তা পারবেন না।’ তিনি আরও বলেন, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘একে অপরকে প্রয়োজন।’ ন্যাটো মিত্র ডেনমার্কের আধা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক নতুন হুমকির কারণে ন্যাটোর অভ্যন্তরে উত্তেজনা বিরাজ করছে।
ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ডের ইউরোপীয় সমর্থকদের উপর নতুন শুল্ক আরোপের কথা বললেও পরে রুটের সহায়তায় খনিজ সমৃদ্ধ এই দ্বীপটি নিয়ে একটি চুক্তির ‘ফ্রেমওয়ার্ক’ বা রূপরেখা তৈরি হওয়ায় তিনি সেই হুমকি প্রত্যাহার করে নেন। তবে এই চুক্তির বিস্তারিত তথ্য খুব কমই সামনে এসেছে। ৩২টি দেশের এই সামরিক জোট পারস্পরিক প্রতিরক্ষা বিষয়ক অনুচ্ছেদ ‘আর্টিকেল ৫’ দিয়ে একে অপরের সঙ্গে আবদ্ধ, যা ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা ওয়াশিংটন চুক্তির অংশ। এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ন্যাটোর কোনও সদস্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ড হুমকির মুখে পড়লে প্রতিটি দেশ সেই মিত্রের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসতে বাধ্য। গত জুলাইয়ে দ্য হেগ-এ অনুষ্ঠিত ন্যাটো সম্মেলনে স্পেন ছাড়া বাকি ইউরোপীয় মিত্ররা এবং কানাডা ট্রাম্পের এই দাবিতে সম্মত হয়েছিল, এক দশকের মধ্যে তারা তাদের অর্থনৈতিক উৎপাদনের (জিডিপি) ততটুকু শতাংশ প্রতিরক্ষায় বিনিয়োগ করবে, যতটুকু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র করে। তারা ২০৩৫ সালের মধ্যে মূল প্রতিরক্ষা খাতে জিডিপির ৩.৫ শতাংশ এবং নিরাপত্তা-সংক্রান্ত পরিকাঠামোতে আরও ১.৫ শতাংশ, অর্থাৎ মোট ৫ শতাংশ ব্যয় করার অঙ্গীকার করেছে।
মার্ক রুটে বলেন, ‘যদি আপনারা সত্যিই একা চলতে চান, তবে ভুলে যান যে ৫ শতাংশ দিয়ে কোনও দিন সেখানে পৌঁছাতে পারবেন। এটি তখন হবে ১০ শতাংশ। আপনাদের নিজস্ব পারমাণবিক সক্ষমতা তৈরি করতে হবে, যার পেছনে শত শত কোটি ইউরো খরচ হবে।’ ফ্রান্স দীর্ঘদিন ধরেই ইউরোপের ‘কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন’ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে আসছে। গত বছর ট্রাম্প প্রশাসন যখন সতর্ক করেছিল, তাদের নিরাপত্তার অগ্রাধিকারগুলি অন্য জায়গায় এবং ইউরোপীয়দের নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে, তখন থেকে ফ্রান্সের এই অবস্থানের পক্ষে সমর্থন বেড়েছে। রুটে আইনপ্রণেতাদের বলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়া ইউরোপ আমাদের স্বাধীনতার চূড়ান্ত গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা, অর্থাৎ মার্কিন পারমাণবিক ছত্রচ্ছায়া হারাবে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল!’