NCP Leader attacks Hindu home in Bdesh: বাংলাদেশে হিন্দু বাড়িতে তোলাবাজি করতে গিয়ে ধৃত NCP নেতা, চেপে ধরা হয় মহিলার গলা

বাংলাদেশের এক হিন্দু ব্যক্তির বাড়িতে তোলাবাজি করার সময় গ্রেফতার হলেন এনসিপি নেতা। ঘটনাটি ঘটেছে দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার বাড়েয়া গ্রামে। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছিল গত ৩ জানুয়ারি। সন্তোষ কুমার রায়ের বাড়িতে তোলাবাজি করতে গিয়ে ধরা পড়ে এমএ তফসির। তিনি এনসিপির জেলা যুগ্ম সদস্যসচিব ও বোচাগঞ্জ উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী।
সন্তোষের অভিযোগ, গত ৩ জানুয়ারি লোহার পাইপ, রড নিয়ে সন্তোষের ভাই পরিমলের খোঁজ করে এনসিপি নেতা এবং আরও কয়েকজন দুষ্কৃতী। নিজেদের তারা 'প্রশাসনের লোক' বলে পরিচয় দিয়েছিল। হামকারীদের একজন পরিমলের স্ত্রী স্মৃতি রানীর গলা চেপে ধরেন। খুনের হুমকি দেওয়া হয়। সেই সময় সন্তোষ চিৎকার করলে স্থানীয় প্রতিবেশীরা এসে এনসিপি নেতা এবং তার এক সঙ্গীকে ধরে ফেলে। এরপর পুলিশে তুলে দেওয় হয় তাকে।
উল্লেখ্য, জানুয়ারির ৭ দিন যেতে না যেতেই বাংলাদেশে খুন হয়েছেন অন্তত ৭ জন হিন্দু। গত ২ জানুয়ারি খুন হয়েছিলেন সত্য রঞ্জন দাস। ৩ জানুয়ারি খুন হন মিলন দাস এবং সনু দাস। গত ৩১ ডিসেম্বরে হামলার শিকার খোকন চন্দ্র দাসেরও মৃত্যু হয় ৩ জানুয়ারি। ৪ জানুয়ারি খুন হন শুভ পোদ্দার। ৫ জানুয়ারি ২ জন হিন্দুকে খুন করা হয়েছিল বাংলাদেশে- শরৎ চক্রবর্তী মণি, রানাপ্রতাপ বৈরাগী।
এদিকে ২ জানুয়ারি লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে সত্যরঞ্জন দাসের ৯৬ শতক জমির ধান পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ৩ জানুয়ারি ভোরে চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার আমুচিয়া ইউনিয়নের চার নম্বর ওয়ার্ডের মিলন দাসের বাড়ির সবাইকে আটক করে ডাকাতি চালানো হয়েছিল। একই দিনে কুমিল্লার হোমনার সানু দাসের ঘরে যেখান থেকে ১০ ভরি সোনা, ১২ ভরি রুপো ডাকাতি করা হয়েছিল। ঝিনাইদহে কালীগঞ্জে ৪০ বছরের এক হিন্দু বিধবা নারীকে ধর্ষণ করে তাঁর মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়েছিল। দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার বাড়েয়া গ্রামের সন্তোষ কুমার রায়ের বাড়িতে চাঁদাবাজি করতে গিয়ে স্থানীয় এনসিপি নেতা তফসির ও তার সহযোগী মঞ্জুরুল আলম পুলিশের হাতে আটক হয়।
News/News/NCP Leader Attacks Hindu Home In Bdesh: বাংলাদেশে হিন্দু বাড়িতে তোলাবাজি করতে গিয়ে ধৃত NCP নেতা, চেপে ধরা হয় মহিলার গলা